Když „salámová“ povaha pomáhá. Šťastný si nepřipouští tlak a válí

Často působí hodně uvolněně, na ledě někdy až lehkovážně. Když si vezme puk v útočném pásmu, není snadné ho o něj připravit. A to i v situacích, kdy už si leckdo říká, že tohle už nemůže nijak uhrát. Ale uhraje. Samozřejmě ne vždy, někdy si na sebe vezme příliš velké sousto a puk ztratí.

A to je právě ono. „Salámová“ povaha mu pomáhá. Uvolněně působí i při rozhovorech s novináři. Přijde, pozdraví, sem tam se snaží něco i odlehčit. Pamatuji, když si jednou dal během hry bez brankáře vlastní gól. Když následně přišel do mixzóny, jen suše prohodil: „Já moc dobře vím, proč sem jdu!“

V Mladé Boleslavi má za sebou dva ročníky. Nezklamal, ale zase ani nijak extra nezářil. V aktuální sezoně na něm leží mnohem větší zodpovědnost. Vedení klubu i trenéři v létě naznačili, že by po odchodech několika útočníků měl právě on převzít větší roli v týmu. Kdekdo by se rozklepal.

Jak to zatím vypadá? Zatímco v minulé sezoně se Mladá Boleslav mohla spolehnout na bodový přísun od všech čtyř útoků, v téhle ji zatím drží hlavně první formace, kde Šťastný válí s Radimem Zohornou a Máriem Lunterem. Po devíti zápasech má na kontě osm bodů za šest gólů a dvě asistence, skvěle si rozumí hlavně se Zohornou.

A ten tlak? „Já si ho nepřipouštím, prostě tuhle pozici beru. Snažím se být uvolněnej a nemyslet na to, protože pak to může hráče svazovat, má to hlavě a nedaří se mu,“ zmínil po nedělním zápase proti Spartě (2:3 v prodloužení).

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:3p. Hosté zatím bez Sobotky, druhý bod trefil Dvořák

