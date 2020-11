Peter + Peter. Zabijáci spolu v sestavě, Kometa je potřebuje dostat do šancí

Vrchní ostřelovač se vrátil. Peter Mueller je zpátky v sestavě Komety, v Pardubicích nastoupil poprvé od příletu z Ameriky. Když sečtete jeho možnosti, plus co dovede Peter Schneider? Dva takhle šikovné střelce v extralize prakticky nikdo nemá. Jenže zápas na ledě Dynama ukázal, že dvě esa nestačí jen mít, potřebujete je dostat do šancí. Proto jejich skóre zní, že dvakrát cinkla tyč. Góly nula.

Má v zápěstí smrtící trhavinu, proto se občas i stavěl při vhazování v útočném pásmu na pozici beka. Peter Mueller je docela dobrý mustr, jak by měl vypadat v extralize nákup cizince. Ať je výrazný, speciální, v něčem jiný. Pak si zaslouží prostor i luxusní výplatu. Nemá cenu brousit led zahrabaný někde hluboko v sestavě.

Mueller je zbraň a Kometa si pořídila přes léto ještě jednu. Peter + Peter. Mueller + Schneider. Američan + Rakušan. První tady kroutí třetí sezonu, druhý první. Dohromady mohou dát klidně 60 gólů.

Jenže stejně neuměla Kometa zničit Pardubice. „Dáváme strašně málo gólů, ve Vítkovicích jsme zápas zachránili dvěma využitými přesilovkami, teď jsme se prosadili pouze jednou. Takové momenty by nám pomohly,“ jen těžce oddechoval trenér Kamil Pokorný.

Zabijáky se nedařilo dostávat do nebezpečných prostorů. Stejně to viděl i kapitán Martin Zaťovič: „Každý zápas je nějak těžký. Teď v Pardubicích jsme si to dávali pořád jenom po mantinelech. Nedostávali jsme se moc do šancí a neměli takový tlak v útočném pásmu, jak bychom si představovali. Před brankou ani nebyl takový provoz, aby tam padlo víc gólů. Na to se určitě musíme zaměřit.“

Oba střelci byli přitom na ledě cítit, oba nastřelili tyč. Muellerova střela rozezvonila prázdnou arénu, puk od Schneidera konstrukci jen tak líznul. „Ani jsem nevěděl, že Mueller bude hrát,“ prozradil po zápase pardubický brankář Pavel Kantor. Kometa tuhle akci tutlala do poslední chvíle. „Oba jsou dobří střelci. Petera Schneidera znám, byli jsme spolu ještě v mládeži v Budějovicích, moc dobře si pamatuju, jaký je hráč. Vždycky byl šikovný a měl skvělou střelu. Viděl jsem nějaké jeho góly ze Švýcarska a z EBEL, dařilo se mu tam. Určitě jsem o nic dvou věděl, když byli na ledě,“ potvrdil brankář Pardubic, že si je v akci hlídal. „Ale že bych se před zápasem na ně nějak extra zaměřil a dělal si nějaký jejich dvouhodinový rozbor, to zase ne,“ usmál se.

Schneider vstřelil už šest gólů, ukázal, že dovede plnit v Kometě roli střeleckého esa. Pro Muellera to byl teprve druhý zápas a na první zásah čeká. „On je v Česku TOP hráč, má svoji kvalitu. Všechno chce ale taky čas, měsíc jsme nebyli na ledě, teď hrajeme pomalu dva týdny v kuse. Potřebujeme víc tréninků, všechno si musí sednout,“ říká Zaťovič. Sám nepochybuje, jestli se americká mašina na góly rozstřílí: „Určitě se rozjede.“ Brankáři, už se těšíte? Peter + Peter, pište si.

SESTŘIH: Pardubice - Kometa 2:1. Dynamo slaví první tři body v sezoně, rozhodl Tybor

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Svačina, 27:38. Tybor Hosté: 52:17. Zaťovič Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Camara, Claireaux, Tybor – Blümel, Anděl, Paulovič – Machač, Rohlík, Kusý. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Hájek, J. Zbořil, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion enteria arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 11 7 3 1 0 45:23 28 2. Sparta 12 7 1 1 3 42:28 24 3. Třinec 8 7 1 0 0 41:18 23 4. Mountfield 10 6 1 0 3 31:21 20 5. Liberec 10 5 1 1 3 28:22 18 6. K. Vary 9 6 0 0 3 26:26 18 7. M. Boleslav 9 3 1 2 3 24:23 13 8. Vítkovice 8 2 2 2 2 23:21 12 9. Brno 8 1 2 1 4 20:26 8 10. Zlín 9 2 1 0 6 18:25 8 11. Litvínov 8 2 0 1 5 14:23 7 12. Olomouc 9 2 0 1 6 14:30 7 13. Pardubice 9 1 1 1 6 14:33 6 14. Č. Budějovice 10 0 0 3 7 21:42 3