Esu z Detroitu ruply nervy! Hronek se porval. Soupeř z Varů neustoupil

Z hokejového umu, který obránce Filip Hronek předvádí na ledě, žasnete. Jen tak ho naštvat ale nechcete. Před novou sezonou v NHL si chce defenzivní eso z Detroitu v Česku vedle rozehrání hokej také užívat a vítězit. V úterý však hradecký odchovanec musel zkousnout těžkou porážku. Silný Mountfield nedokázal dát Karlovým Varům jediný gól a doma padl 0:4. Několik minut před koncem extraligového zápasu začaly v ofenzivně laděném bekovi chytat saze, které vybouchly u domácí střídačky, kde se pustil do nefalšované bitky se soupeřem Martinem Kadlecem. Kmenový hráč Sokolova po utkání sklidil chválu za to, že neustoupil.

Shodit rukavice v dresu Red Wings není pro Filipa Hronka ničím neobvyklým. Soupeřům z NHL již kolikrát rozdával rány. V nynější extraligové sezoně se ale rval poprvé. V 54. minutě utkání s Karlovými Vary hrál Hradec Králové už od druhé třetiny za stavu 0:4 a karlovarský útočník Martin Kadlec, který mimochodem hrál v 31 letech teprve svůj druhý zápas v extralize, zavezl puk do útočného pásma, kde ho dohnal stíhající elitní bek.

Hronek vrazil hostujícího hráče na mantinel u hradecké střídačky a po krátkém pošťuchování začala regulérní bitka. Třiadvacetiletý zadák v pěstním souboji rozdal o osm let staršímu forvardovi Energie o poznání více ran a dokonce ho dokázal přimáčknout na hrazení, za což si od spoluhráčů vysloužil bouchání hokejek o mantinel. I po zásahu rozhodčích chtěli oba rváči pokračovat. Domácího beka bylo obzvláště těžké odtrhnout, protivník z lázeňského města se mu totiž na dálku vysmíval.

„Na začátku střídání jsem Hróňu dohrál u mantinelu a od té doby na mě celé střídání pokřikoval, ať to shodíme. U nás ve třetině jsem mu řekl, že nemám problém, ale bral jsem to spíše jako hec. On si tam pro mě ale pořád jezdil, a když se naskytla příležitost u naší střídačky, trochu jsem to nečekal, ale shodil to. Necouvl jsem z toho, tak jsme se tam trošku potahali. Raději bych tedy dal gól, ale k hokeji to patří,“ vrátil se Kadlec k bitce, kterou by od sedmdesát kilo vážícího hráče asi jen málokdo čekal.

„Tak tohle je něco pro diváky,“ řekl komentátor přenosu k pěstnímu zpestření. Zatraceně velká škoda, že tribuny nyní musí zít prázdnotou. Ostrá rvačka s parametry NHL by fanoušky Východočechů dokázala i za nepříznivého stavu bezpochyby pořádně rozproudit a hráči na ledě by klidně dokázali ještě zápas zdramatizovat.

K hradecké smůle se ale zvrat v duelu nekonal. „Konečně se někdo zdravě nasral a někomu rozbil hubu, ale nepomohlo nám to,“ litoval obránce Radim Šalda v pozápasovém hodnocení bitky spoluhráče Hronka.

Oba potrestaní hráči (2+2+10 minut) do hry už nezasáhli a Karlovy Vary si sladkou výhru za tři body dokázaly pohlídat. Na Kadlece po zápase pršela chvála za to, že se postavil borci z NHL. „Je dobré, že se toho nebál. Myslím si, že svedl vyrovnanou bitku, nemyslím si, že tam měl někdo navrch. Vyrovnaná bitka s hráčem, který má zkušenosti z NHL, takže se určitě nemá za co stydět,“ smekal před spoluhráčem Petr Koblasa, autor vítězného gólu proti Hradci.

Mountfield po opravdu nepovedeném zápase má příležitost na reparát již ve čtvrtek. Ve východočeském derby se střetne s Pardubicemi.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 0:4. Novotný vynuloval Hradec, ten vyšel zcela naprázdno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:20. Koblasa, 11:22. D. Kaše, 29:28. O. Beránek, 34:48. Zábranský Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – M. Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, M. Rohan (A), Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán (A), D. Mikyska – Flek, D. Kaše, Hladonik – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý (C), M. Kadlec. Rozhodčí Sýkora, Šír – Brejcha, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

