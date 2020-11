Pardubický kapitán Nakládal: Měli jsme být agresivní, po Hradci jít. A nic

Pro Pardubice to byl drsný návrat do reality. Lehký závan naděje, když porazily Kometu? Tak Hradec tyhle dojmy odfoukl poměrně suše. „Prohrát se může, ježe musíte si pak říct, že jste je věšeli na mantinel, stříleli, měli šance a bohužel to nevyšlo. Jenže tohle si říct nemůžeme,“ hned po zápase přesně hodnotil porážku s Mountfieldem kapitán Jakub Nakládal. Jeho Dynamo padlo 2:5. Soupeř byl o pořádný kus jinde.

Váš kouč Milan Razým prohlásil, že byl na vaši hru smutný pohled. Sedí jeho hodnocení?

„Sedí, těžko ho budu vyvracet. Kdo zápas viděl, musí to jenom potvrdit. Velmi těžko jsme se dostávali do útočného pásma. Mluvili jsme o tom, jak po nich budeme chodit a budeme agresivní. Ani jedno z toho nepřišlo. Agresivní jsme nebyli vůbec a nevytvořili si ani žádný tlak, nepřišly ani žádné šance. Nám se pak hraje strašně těžko, když oni nás dostanou pod tlak velmi lehce.“

Kometu jste minule utlačili upracovaným výkonem. Je vidět, že proti kvalitnějšímu soupeři prostě jen tohle nestačí?

„Nestačí, stojí proti nám kvalitní týmy, teď Hradec a mohl bych jmenovat víc jak půl extraligy. Všichni mají výborné hráče. Spoléhat na to, že zápas jen nějak náhodně ubojujeme, prostě nejde. Těžko si mi to hodnotí. S Kometou to bylo dost upracované, ale pořád to byly tři body, které jsme hodně potřebovali. V šatně bylo cítit, že bychom se od výsledku mohli odrazit, zvednout. Ale přijdeme do zápasu s Hradcem a bylo to ve starých kolejích.“

Štve vás hodně způsob, jak jste zápas odevzdali?

„Prohrát se může, ale přesně tohle je ono. Musíte si pak říct, že jste je věšeli na mantinel, stříleli, měli šance a bohužel to nevyšlo. Jenže tohle si říct nemůžeme.“

Sám jste měl sedm střel. Byl pokyn, ať tu střeleckou mizérii zlomíte tak, že i obránci všechno pohrnou hned na bránu?

„Jasný, co bychom vymýšleli, když to tam můžeme házet rovnou. Trenéři nás k tomu pořád vybízejí, ať první myšlenka míří tím směrem, že jdeme do brány a nebudeme puk shazovat někam za ni. Je tam pak víc věcí, které se musí spojit, od nás je potřeba okamžitá střelba, útočníci tam pak musí být kolem brankoviště, clonit, dorážet, tečovat. Nebylo to jenom dnes, tohle máme plnit každý zápas.“

Vypadá to, že Pardubicím chybí kvalita ve hře, k tomu se totálně vytratilo sebevědomí. Na kom se současný tým může chytit, když vás teď čekají Třinec nebo Liberec?

„Jsou to velmi kvalitní soupeři. Ale nemůžeme si vybírat, dívat se na tabulku, koho bychom mohli porazit a s kým nevyhrajeme. To nejde. Teď je úplně jedno, s kým hrajeme. Nechci se nikoho dotknout, ale se Zlínem bychom měli vyhrávat každý zápas, ale my s ním dvakrát prohráli. To samé Olomouc. Je jedno, kdo proti nám stojí, my se musíme koncentrovat na naše úkoly, co máme plnit.“

