Nový trenér Pardubic Král: Zvednout hlavu! Máme prostor s týmem pracovat

Pardubický kapitán Jakub Nakládal vráží do Luboše Horkého z Komety • ČTK / Vostárek Josef

Vladimír Růžička, Petr Zámorský, Matěj Chalupa a Radek Smoleňák slaví trefu do sítě Pardubic • Michal Beránek (Sport)

Richard Král už trénoval Dynamo od října 2015 do ledna 2016 • Michal Beránek (Sport)

Vlastně je to ten samý šok jako před pěti lety, když se k extraligovému týmu postavil Richard Král poprvé. Bývalý výjimečný útočník vedl Pardubice jako hlavní kouč už od října 2015 do ledna 2016. Postupně se vrátil k pardubické mládeži, teď je zpátky. Končí mu klid, je znovu v kolotoči. „To k tomu patří. Snad to nějak zvládneme,“ usmál se jen. Od neděle začíná úřadovat u posledního týmu extraligy, má ho probrat s Davidem Havířem, Petrem Sýkorou a Tomášem Rolinkem.

Proč jste vlastně na dobrodružnou misi kývl?

„Určitě je to výzva. Navíc jsem měl možnost si vybrat realizační tým, tady jsem měl slíbenou volnou ruku, tak jsem se rozhodl do toho jít. Kolem sebe jsem si vybral takové kluky, že by to mělo fungovat.“

Co jméno, to hokejová persona, na druhou stranu nulové trenérské zkušenosti v extralize. Vybíral jste podle toho, komu věříte?

„Vybral jsem si kluky, kterým věřím, určitě. S Davidem Havířem jsme teď spolupracovali půl roku v akademii a hokejově jsme zhruba na stejné vlně. Sejčka s Rolasem není potřeba snad ani rozebírat. Oba jsou legendami pardubického hokeje, vycházíme spolu velmi dobře. A jsem přesvědčený, že rozhodně nám mají co dát. Jejich postřehy budou strašně prospěšné.“

Budete mít v někom potřebného oponenta?

„O tom jsme se spolu taky bavili, přesně tohle je věc, kterou vyžadujeme. Jak se nebude někomu něco líbit, hned si to musíme říct. Nemá cenu se vzájemně chválit, když si myslíte, že ten druhý nemá pravdu.“

Nehrozí problém, že Petr Sýkora s Tomášem Rolinkem jsou myšlením třeba ještě pořád víc hráči?

„Od toho tam jsme my s Davidem Havířem, my už nějaké trenérské zkušenosti máme. Kluci tomu dodají další detaily a navíc neberu vůbec na škodu, že s týmem byli ještě poměrně nedávno v kabině. Je to spíš výhoda.“

Musel jste je dlouho přesvědčovat?

„Tomáš Rolinek si vzal na rozmyšlenou den. Petr Sýkora řekl ano asi za minutu. (usměje se) Dělal teď skauta, strašně ho to baví, svoji práci dělal výborně. Oba jsou Pardubáci. Chtěl jsem to mít takhle postavené, že u týmu budou lidi, kteří mají o klub zájem a taky jim něco dávat, že tady budou fungovat.“

Je vaše pozice teď o hodně jiná, než když jste se u extraligového týmu objevil poprvé v roce 2015?

„Trénuju celkem sedm let, nějaké zkušenosti by tam už být měly. Kolem áčka jsem se pohyboval dvakrát v nějaké formě. Tenkrát naše působení s Markem Zadinou nebylo úplně špatný. Ale trenéři se mění, to je prostě normální. Doufám, že teď tahle etapa bude trvat o dost déle než tehdejší tři měsíce.“

Jaký je vlastně váš recept na probrání matných Pardubic?

„Je potřeba do kluků napumpovat aspoň nějakou sebedůvěru. Musíme tým oživit, zkusíme složit jinak pětky. Samozřejmě je složité začínat na posledním místě. Ale dostali jsme prostor, abychom s týmem pracovali. Našim úkolem je hrát play off, u toho zapracovávat mladé hráče, což se mi líbilo. Tady vidím dobrou cestu, kudy se Pardubice mají ubírat.“

A Pardubice Richarda Krále budou vypadat tedy vlastně jak, až si všechno sedne?

„Záleží na víc faktorech, jací proti nám budou stát soupeři, na co budeme mít my. Ale chtěl bych hrát aktivnější hokej, takový, který teď vidíte všude, kde všechno šlape. Ať podporují obránci útok, chtěl bych, aby se hráči nebáli hrát na kotouči, byli v pohybu, dovolili si na ledě věci navíc.“

iSport podcast: Cirkus Pardubice? Majitel Dědek jde správným směrem. Ale co lidé okolo?

Je zásadní téma, že Pardubice dávají jen 1,6 gólů na zápas?

„O tom jsme se bavili hodně. Taky proto bychom chtěli kluky směřovat k daleko větší aktivitě, potřebujeme je rozstřílet. Na jeden nebo dva góly budete vyhrávat málokdy. Proto je i náš realizační tým složený tak, jak ho vidíte. David Havíř byl vždycky hodně šikovný obránce směrem dopředu, Sejček měl úžasnou střelu a byl hodně silný při přesilovkách a Rolas v kariéře vynikal v práci kolem brány. Všichni čtyři máme týmu co dát.“

Stojíte o to, aby se okamžitě doplnil i co se týká hráčského materiálu?

„Některé naše kluky znám z minulých let, další musíme poznávat. Podle toho se budeme až zařizovat a řešit věci za pochodu.“

A není trochu sebevražedné začínat poznávání proti Třinci a Liberci?

„Vždycky najdete něco. Třinec je TOP tým, ale slabé soupeře stejně hledáte těžko. Asi je to teď nejlepší mužstvo v Česku, ale zase kdy jindy by se chtěli naši kluci ukázat?“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 12 7 3 1 1 46:26 28 2. Třinec 9 8 1 0 0 44:19 26 3. Sparta 13 7 1 1 4 43:32 24 4. Mountfield 11 7 1 0 3 36:23 23 5. K. Vary 10 7 0 0 3 30:28 21 6. Liberec 11 5 1 2 3 29:24 19 7. M. Boleslav 10 4 1 2 3 31:26 16 8. Vítkovice 9 2 2 2 3 23:28 12 9. Olomouc 10 3 0 1 6 18:31 10 10. Litvínov 9 2 1 1 5 16:24 9 11. Brno 9 1 2 1 5 22:30 8 12. Zlín 10 2 1 0 7 21:32 8 13. Č. Budějovice 11 1 0 3 7 28:42 6 14. Pardubice 10 1 1 1 7 16:38 6