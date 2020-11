ONLINE + VIDEO: Dynamo skolilo titána z Třince 7:6p! Hradec - Verva 4:0

Zraněný pardubický brankář Milan Klouček odchází do kabiny, zatímco se na led chystá Pavel Kantor • Michal Beránek / Sport

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu do třinecké brány • Michal Beránek / Sport

Třinecký bek Tomáš Kundrátek (vpravo) se raduje z gólu do branky Pardubic • Michal Beránek / Sport

Pardubice - Třinec 7:6p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Tybor, 14:42. Svačina, 26:43. Nakládal, 41:04. Mikuš, 42:59. Camara, 59:31. Svačina, 62:53. Ďaloga Hosté: 05:09. Kundrátek, 05:51. M. Stránský, 08:40. P. Vrána, 18:38. Martin Růžička, 26:10. M. Stránský, 36:28. Jaroměřský Sestavy Domácí: Klouček (19. Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Anděl, Rohlík – Kusý, Paulovič. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena

Po šesti minutách západočeské bitvy si první příležitost vytvořili Karlovarští zásluhou Skuhravého dorážky v předbrankovém prostoru. Na druhé straně mohl nebezpečnou střelou otevřít skóre Kracík, ale Novotný, který opět nastoupil po jednozápasové pauze, byl pozorný.

Blízko ke vstřelení branky mělo také obávané hostující duo Gulaš, Mertl, jenže i jejich opakované střely domácí gólman zneškodnil. Do šaten šli nakonec spokojenější hráči Energie poté, co v 19. minutě otevřel skóre z nenápadné akce střelou po ledě Vondráček.

Svižný hokej hraný v některých pasážích dlouho bez přerušení pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Ve 22. minutě mohl zvýšit náskok domácích Lauko, ale Frodl mu v poslední chvíli puk šikovně vypíchl. Rovněž Černoch z bezprostřední blízkosti nedokázal zakončit a ve 28. minutě dvě rychle po sobě jdoucí "tutovky" Hladonika také zlikvidoval připravený strážce plzeňské branky

Převahu Energie v této části hry ukončila vysoká hůl Rohana, za kterou obdržel trest 2+2 minuty. Plzeň si v přesilovce vytvořila velký tlak, ale vyrovnat se jí nepodařilo. Domácí odolali díky velké bojovnosti a vynikajícím zákrokům Novotného, který postupně zlikvidoval šikovnou teč Musila, opakované střely Gulaše z bezprostřední blízkosti a rovněž Kracíkova příležitost skončila v jeho lapačce.

I závěrečné dějství potvrdilo, že dnešní souboj rivalů byl především ve znamení vynikajících výkonů obou brankářů. Ve 44. minutě Frodl po špatné rozehrávce tygřím skokem zlikvidoval střelu Mikúše do odkryté branky a ani tísněný Lauko nedokázal bekhendovým zakončením procedit puk do hostující branky.

Velkou příležitost k navýšení skóre dostali hráči z lázeňského města v 57. minutě poté, co Škoda hrála při vlastní přesilovce v šesti a následném faulu Stříteského. Když přes minutu dlouhou přesilovku pět na tři nedokázala Energie využít, šel zápas do dramatického finiše. Hostům však k vyrovnání nepomohla ani 50 vteřin trvající power play a brankář Novotný tak dokázal podruhé za sebou udržet celých šedesát minut čisté konto.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 1:0. Vondráček rozhodl derby, série výher Energie pokračuje

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:41. Vondráček Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Musil, Kracík, Malát – Straka, Kodýtek (A), Pour – Kantner, Stach, Rob. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Drtivá odplata Pražanů, dva góly dal Buchtele

Sparta vykročila za osmou výhrou z posledních deseti utkání v sedmé minutě, kdy se prosadil šťastně kapitán Řepík. Jeho přihrávka v přečíslení se dostala do branky od betonu brankáře Lukáše. V čase 11:28 zvýšil po kombinaci s Formanem obránce Košťálek.

Za dalších 24 sekund už domácí vedli o tři branky. Unikajícího Rouska fauloval Adama Rutar a z trestného střílení už se sparťanský útočník prosadil. V 16. minutě mohla Sparta udeřit i ve vlastním oslabení, ale Zikmund v úniku ztroskotal na Lukášovi.

Po 81 sekundách druhé části se sparťané znovu radovali. Kudrna se z levé strany z rohu natlačil před olomouckého gólmana a nadvakrát se prosadil. V polovině utkání si připsal jubilejní 100. extraligovou trefu v dresu Sparty Buchtele, který byl v úniku tísněný, ale dokončil bekhendový blafák do odkryté branky.

Za 53 vteřin dostal hodně prostoru Jandus, od modré čáry si najel na pravý kruh, odkud zamířil k protější tyči. Oslavil tak v 29. duelu v extralize premiérový gól. Lukáše v olomoucké brance nahradil Konrád. Domácí gólman Machovský při ojedinělých šancích hostů držel čisté konto.

Neprůstřelný zůstával i přes další šance Pražanů také Konrád, jehož na začátku závěrečného dějství nepřekonal ani Sukeľ. Machovskému mohl sebrat ve 44. minutě nulu Valenta. Sparťanský gólman odolával i při dlouhém oslabení, kdy Piskáček nejdříve dostal trest na dvě plus dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí a krátce po návratu na led šel pykat znovu za hákování.

V oslabení mohl přidat další branku domácích Řepík. Olomouc se nakonec dočkala snížení v 54. minutě, kdy Káňova střela prošla Machovskému mezi betony a ležící puk si padající sparťanský gólman před dotírajícím Kucserou srazil za brankovou čáru. Bez inkasované branky nedokončil duel ani Konrád, jehož překonal 85 sekund před koncem Buchtele. Hanáci prohráli sedmý z posledních osmi duelů.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Jsme samozřejmě rádi za výsledek i předvedenou hru. Spravili jsme si chuť po nevydařeném utkání v Olomouci a v té odvetě jsme zahráli velmi dobře. Myslím, že základ všeho položila dobrá první třetina, v které jsme byli produktivní. Díky tomu jsme se uklidnili, po celou dobu jsme zápas kontrolovali a přidávali další hezké branky.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Sparta se ponaučila z pátečního zápasu. Dnes byla rychlejší, silnější a ve všech směrech lepší. Zaslouženě zvítězila. My jsme naopak dnes hráli velice špatně. Nechci vůbec snižovat výkon Sparty, protože hrála opravdu výborně, ale my jsme jim to ulehčili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:18. Řepík, 11:28. Košťálek, 11:52. Rousek, 21:26. Kudrna, 29:38. Buchtele, 30:31. M. Jandus, 58:35. Buchtele Hosté: 53:21. J. Káňa Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Pech (A), Tomášek – Buchtele, Sukeľ, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Hosté: Lukáš (31. Konrád) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Valenta – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Bambula, Kolouch, Mácha. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Lakatoš zazářil ve městě automobilů dvěma góly

Skóre zápasu se měnilo už po 28 sekundách, kdy si na puk u levé tyčky počkal Lakatoš a se zakončením do odkryté branky neměl problém. Celá úvodní desetiminutovka pak i díky dvěma přesilovkám patřila hostům, když poměr střel na branku byl po této pasáži 11:0 v jejich prospěch. Za aktivitu byli Vítkovičtí odměněni v 15. minutě, když jejich třetí přesilovku využil přesnou trefou do horního růžku Polášek.

Hráči Vítkovic měli skvělý vstup i do druhé třetiny. Tentokrát na gól čekali jen 17 sekund, když se prosadil Štencel. To stálo místo v brance Krošelje, jehož nahradil Růžička. Mladá Boleslav si pak zahrála minutu proti třem, ale ani ve dvojnásobné výhodě svůj gólový účet neotevřela. To se jí povedlo až o několik minut později zásluhou přesné střely Flynna.

Recept na brzký gól okopírovali domácí od hostů ve třetí třetině, když na rozdíl jediné branky snížil po 53 sekundách nejlepší domácí střelec Šťastný. Další gól už ale Bruslaři nepřidali, naopak sami ještě inkasovali v poslední minutě do prázdné branky z hole Lakatoše, pro něhož to byl druhý zásah v zápase.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 2:4. Lakatoš dvěma góly vyloupil hřiště Středočechů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:32. Flynn, 40:53. Šťastný Hosté: 00:28. Lakatoš, 14:37. Polášek, 20:17. Schleiss, 59:45. Lakatoš Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Marosz, Mallet – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

České Budějovice - Liberec 2:3sn

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:35. Raška I, 20:43. D. Voženílek Hosté: 10:11. Bulíř, 17:40. Filippi, 65:00. A. Musil Sestavy Domácí: Patera (12.–13. Čiliak) – Pýcha (C), Plášil, Lytvynov, Vydarený (A), Pavel, Allen (A) – M. Novák, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček – Christov, Venkrbec, D. Voženílek – Jonák, Beránek. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), A. Musil – Rychlovský, Najman, M. Zachar – Šír. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Kometa přišla o čtyřgólový náskok, zářil Mueller

Kometa vstoupila do zápasu mnohem koncentrovaněji. Už po 12 vteřinách si vynutila první přesilovku, kterou obávané domácí využili díky Schneiderovi. I druhý gól Komety padl v její početní výhodě, kdy se prosadil Mueller.

Zlín měl v první třetině problémy s disciplínou, ve 14. minutě vyfasoval Köhler trest na pět minut a do konce zápasu za sekání, ale Brno dlouhou výhodu jednoho hráče na ledě nevyužilo.

Po první přestávce Zlín hru vyrovnal a ve 23. minutě byl blízko korekci skóre. Okálův nájezd však výborně zlikvidoval Klimeš v brněnské brance. Berani však zase doplatili na vyloučení, Šlahařův trest už po 15 vteřinách potrestal nekompromisní ránou pod horní tyč kapitán Zaťovič.

Kometa se dostala do herní pohody, kterou dokumentovala druhá branka večera z hole Muellera. Kašíka vystřídal Huf a hned po 14 vteřinách viděl z brakoviště první gól svých spoluhráčů z hole Gazdy.

Hostům branka pomohla, vyrovnali hru, byli dokonce blízko druhému gólu, ale Herman jen o vlásek minul Klimešovu branku. I na druhé straně kluziště vynikal gólman, Huf zlikvidoval další brněnské šance.

Krátce po začátku třetí třetiny využil Zlín přesilovku, dotáhl se na rozdíl dvou branek. Když šest minut před koncem po povedené kombinaci snížil Kubiš, drama závěrečných minut bylo na světě. Zlín hrál více než minutu power play, ale Süss gólem do prázdné branky rozhodl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Schneider, 09:26. Mueller, 26:44. Zaťovič, 30:09. Mueller, 59:31. Süss Hosté: 30:23. Gazda, 40:45. Honejsek, 54:07. Kubiš Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta (A), F. Král, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – DeFazio, Süss, T. Svoboda – Plášek ml., Kunc, L. Horký – Luciani. Hosté: Kašík (31. Huf) – Řezníček, Nosek (A), Suhrada, Gazda, M. Novotný, Žižka (C), Hamrlík – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Herman, Poletín – Hejcman, Karafiát, J. Ondráček – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí Pešina, Lacina – Gerát, Axman Stadion DRFG arena

Mountfield HK - Litvínov

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:34. Hronek, 07:21. Šalda, 11:56. F. Pavlík, 29:04. V. Růžička Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Jergl. Hosté: Honzík (Zajíček) – Demel, Irving, Cibulskis, Balinskis, Ščotka, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, Gerhát, Mahbod – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Myšák – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové