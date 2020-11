Krutá odplata Sparty! Olomouci dala sedmičku, Buchtele má stovku

Před pátečním utkáním se Spartou prohráli Olomoučtí šestkrát v řadě. Plzeň před tím obrali o bod, Pražany pak doma ožebračili kompletně. Radovali se, že jsou z nehoršího venku. Krize je zažehnána. Jenže ouha, chyba lávky. Nedělní výkon je ze sedla zase vykopl. Do metropole přijeli k odvetě, která se jim pranic nepovedla.

„Soupeř se ponaučil. Byl ve všech směrech lepší, rychlejší, silnější. Zaslouženě zvítězil. Nechci snižovat výkon Sparty, ale my jsme jim to hodně ulehčili,“ kroutil hlavou kouč Hanáků Zdeněk Moták. Protějšek Josef Jandač souhlasil. „Olomouc nás tentokrát moc neprověřila,“ měl jasno.

Hned první třetina určila směr duelu. Na střely 14:6, na góly 3:0. V polovině zápasu už skóre ukazovalo brutálních 6:0! Hosté vystřídali brankáře, strážit klec přišel místo Jana Lukáše Branislav Konrád. Hra Olomouce se ale nijak výrazně nezvedla, domácí však sundali nohu z plynu. Matěj Machovský neměl prakticky žádnou práci. Sparťané dál dominovali, nikam už se ale necpali, utkání pokojně dovedli do cíle.

„Minule jsme k tomu nepřistoupili úplně dobře. Po sérii výher to bylo takové, jakože se nám nemůže nic stát. Oni nás vyvedli z omylu. Tentokrát jsme měli daleko lepší pohyb, do zápasu jsme líp vstoupili. Každý se na to nerad vymlouvá, ale svou roli hrálo i cestování. Miliardu hodin jsme za poslední dny strávili v autobuse. Jsem rád, že jsme zpátky doma. Nemohli jsme si dovolit znovu prohrát, v hlavě jsme se na to nastavili,“ přidal Jan Buchtele , který se v utkání trefil jako jediný střelec dvakrát. První gól znamenal stý zásah v dresu Sparty.

Pražané se na vlastním ledě představili poprvé po pěti mačích venku. Podruhé jejich dres oblékl Vladimír Sobotka , posila s pěti stovkami startů v NHL však znovu vyšla bodově naprázdno. Se šesti střelami na branku byl přitom nejaktivnějším forvardem na ledě. V nově složené formaci s Davidem Tomáškem a Lukášem Pechem odehrál 16 minut.

„Potvrzuje svoje kvality. S přibývajícími zápasy bude lepší a lepší. Chvíli trvá, než si zvykne na mužstvo a trochu jiný hokej. Jsme s ním ale každopádně spokojení,“ hodnotil výkon Sobotky trenér Jandač. Odmítl, že pro něj hledali místo. „Jen jsme prohodili centry. V pátek jsme to proházeli víc, protože jsme hráli mizerně. Nemyslím si ale, že bychom sestavou nějak extra kvedlali.“

Bojovnost, obětavost, nasazení. Výkon Sparty měl oproti prvnímu utkání všechno. Trenéři po něm mluvili o lehkovážnosti obrany, přišel i důraznější rozhovor. „Před zápasem jsme si sedli a řekli, že takhle to dál v obraně nepůjde. Zapracovali jsme na tom. Výkon v Olomouci byl šílený, je super, že jsme jim to vrátili,“ radoval se obránce Jan Košťálek, který se v novém ročníku trefil poprvé.

