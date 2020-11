Sobotka: Premiéra nic moc. Narážky na Slavii a Spartu? Něco bylo...

Do extraligy jste se vrátil po dlouhých osmi letech, ale po porážce 1:4 asi nepřevládají příjemné dojmy...

„Prohrál jsem hned svůj první zápas, což je určitě nepříjemné. Ale v neděli máme další zápas, budeme se snažit vyhrát.“

V čem to bylo, že bodová šňůra Sparty skončila?

„Já nevím. Oni dobře bránili, my jsme si řekli nějaký plán, ale podle mě jsme ho neplnili. Chyběl nám hráč před bránou, nevycházely nám ani přesilovky. Oni čekali, ujeli a z toho dali góly.“

Začal jste v lajně vedle Sukeľa s Tomáškem, ale končil po boku Horáka a Řepíka. Jak jste to vnímal?

„Bylo to na trenérech, asi všichni necítili, že hrajeme tak, jak bychom měli. Snažili se to prostřídat, ale dopadlo to, jak to dopadlo.“

Jak jste se po pauze cítil fyzicky vy osobně?

„V pohodě.“

Dá se po prvním utkání porovnat extraliga, kterou jste znal ze Slavie, s tou současnou?

„Po prvním zápase asi nemůžu moc hodnotit. Olomouc hrála dobře, kluci to dobře odbránili, ukázali, že jsou nepříjemný soupeř. My jsme o tom věděli, ale nehráli jsme, co jsme měli.“

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 4:1. Hanáci výhru dvěma brankami zařídil Kucsera

Přitom v úvodní třetině jste měli velkou převahu.

„Převaha tam byla, ale byly to takové rohové akce. Chyběla nám střela do brány a hlavně hráč před ní. Když už jsme vystřelili, oni to zblokovali, moc nám tam toho neprošlo.“

Zima v olomoucké „plecharéně“ vám nevadila?

„Ne, já jsem radši, když je zima, protože teplo na zimáku mi nedělá dobře.“

Jaký je váš plán na následující měsíc?

„Odevzdám sto procent pro Spartu a pak uvidíme, co bude dál.“

Existuje varianta, že zůstanete celou sezonu v Praze?

„Teď jsem vám odpověděl: uvidíme za měsíc.“ (smích)

Kvalita nového týmu vašima očima?

„Myslím, že dobrý. Na tréninku se maká, chceme ty věci přenést do zápasu. Dneska se to bohužel nepodařilo, ale jedeme dál. Zápasy jdou rychlo po sobě, takže nebudeme už přemýšlet nad tím, co se stalo v pátek. Hned v neděli to budeme chtít napravit.“

Hrajete zase s Olomoucí, akorát doma. Není to trochu zvláštní?

„Pro mě ne, jsem zvyklý.“ (úsměv)

Ještě jedna věc: jako odchovanec Slavie jste si za přesun k rivalovi možná něco vyslechl, ne?

„Nějaké věci tam byly, ale moc bych to nerozebíral.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 12 7 3 1 1 46:26 28 2. Třinec 9 8 1 0 0 44:19 26 3. Sparta 13 7 1 1 4 43:32 24 4. Mountfield 11 7 1 0 3 36:23 23 5. K. Vary 10 7 0 0 3 30:28 21 6. Liberec 11 5 1 2 3 29:24 19 7. M. Boleslav 10 4 1 2 3 31:26 16 8. Vítkovice 9 2 2 2 3 23:28 12 9. Olomouc 10 3 0 1 6 18:31 10 10. Litvínov 9 2 1 1 5 16:24 9 11. Brno 9 1 2 1 5 22:30 8 12. Zlín 10 2 1 0 7 21:32 8 13. Č. Budějovice 11 1 0 3 7 28:42 6 14. Pardubice 10 1 1 1 7 16:38 6