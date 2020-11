Král Richard začal vládnout a hned šokoval. Dynamo oživil proti titánovi

V sobotu pardubické vedení odpálilo trenérský štáb Milana Razýma. Od neděle dostal mužstvo na povel Richard Král. A hned to byl pořádný nářez! Dynamo, které bylo zoufale neproduktivní a vypadalo, že umírá, se pustilo do přestřelky s Třincem. Vyhrálo 7:6 po prodloužení. Vypadalo hodně živě. „Pořád jsme hráče nabádali, ať jsou aktivní, že tohle je den, kdy Třinec je schopen dostat nějaké góly,“ líčil nový pardubický kouč. Parta pod ním poslechla.

Změnilo se toho hodně. V pardubické sestavě se otočilo všechno, útoky, defenzivní páry, přesilovkové formace. Efekt? Velký. Hned od začátku bláznivý hokej sever-jih, kdy to vypadalo, že Třinec nasype Východočechům tunu puků do brány. Tohle se povedlo zastavit. A Dynamo najednou clonilo před bránou, při přesilovce už nebyl Vladimír Svačina jediný, kdo dovede přihrát křížem. A hlavně, smazalo manko 3:6, v prodloužení pak rozhodl Marek Ďaloga.

„Zápas se mi hodnotí těžko, protože našemu týmu by se nemělo stávat, že dostane šest branek. Navíc takové vedení? Měli bychom ho udržet,“ hartusil lídr Ocelářů Martin Růžička . Mizerné rozpoložení chápete. Titán z Třince extraligu drtí. Teď ho přejel parní válec poháněný nadšením.

Jako kdybyste v Pardubicích odpálil přehradu a vyvalila se z ní voda. Tak vypadal tenhle tým směrem dopředu. Velká proměna týmu, který dosud střílel 1,6 gólu na zápas.

V sobotu vedl trénink ještě Milan Razým, večer slyšel, že končí. V neděli ráno se do extraligové kabiny přesunul bývalý výjimečný centr a teď trenér pardubické juniorky Richard Král. Nepronesl v šatně žádný dopředu připravený velký proslov. „Řekli jsme jen klukům, co bychom si od nich představovali a že teď jsme všichni na jedné lodi, že s čímkoliv za námi mohou přijít. Teď jsme tady my pro ně a oni pro nás. Takhle to musí fungovat,“ prozradil.

Pardubice - Třinec: Domácí srovnali v závěru! Power-play využil Svačina, 6:6

On má na starost sestavu, celkovou hru. On je teď hlavní architekt pardubického hokejového představení. Bývalý obránce David Havíř má na starosti beky. Při zápase s nimi byl na lavičce i Tomáš Rolinek v oficiální funkci týmového manažera. Má řídit veškerý chod kabiny, kustody, zázemí. A hodně komunikovat s hráči. Při utkání ale taky byl hodně akční, shýbal se k útočníkům pod sebou, v ruce držel zápisník. Radil. Petr Sýkora, poslední člen nového realizačního týmu, na lavičce scházel, pozoroval hru odjinud.

Na tréninky s týmem ale Rolinek se Sýkorou budou chodit. Takhle vypadá plán, jak oživit Pardubice: aktivní hrou, plus bývalými hráčskými hvězdami. „Všichni jsou to legendy pardubického hokeje. Mohou nás toho naučit hodně. Teď je na nás, abychom si všechno vzali k srdci,“ poznamenal útočník Vladimír Svačina.

Mimochodem, on hrál velký zápas. Rozdával křížné nahrávky při přesilovkách, kde se dobře jevil i Matěj Blümel. A 29 sekund před koncem vyrovnal Svačina na 6:6. „Pořád jsme hráče nabádali, ať jsou aktivní, že tohle je den, kdy Třinec je schopen dostat nějaké góly. Měli jsme výborné přesilovky, dali asi tři góly, když byl hráč na masce brankáře. Nutili jsme kluky, ať tam chodí. Byl tam i slušný přechod z obrany do útoku, s tím jsme spokojení,“ vypočítával po premiéře Král.

„My jsme dnes selhali. Pardubicím jsme darovali zápas úplně neskutečně,“ zlobil se třinecký asistent Marek Zadina. Před pěti lety stál po boku Krále na pardubické lavičce, teď sledoval, jak velký kamarád, se kterým hrál dlouho za Třinec, oživil se svojí partou umírajícího pacienta. Pardubice začaly extrémně divoce. Měly dobrý pohyb, defenzivní chyby dokázaly mazat sebevědomím a dobrou prací kolem branky Ocelářů. Takhle začal vládnout Král Richard.

Pardubice - Třinec: Velký obrat Dynama dokonal v prodloužení Ďaloga, 7:6

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Tybor, 14:42. Svačina, 26:43. Nakládal, 41:04. Mikuš, 42:59. Camara, 59:31. Svačina, 62:53. Ďaloga Hosté: 05:09. Kundrátek, 05:51. M. Stránský, 08:40. P. Vrána, 18:38. Martin Růžička, 26:10. M. Stránský, 36:28. Jaroměřský Sestavy Domácí: Klouček (19. Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Anděl, Rohlík – Kusý, Paulovič. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena

