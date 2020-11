Zábranský o debaklu Varů: Strašidelný zápas, musíme zpátky na zem!

Co říct k takovému výprasku?

„Bohužel se nám dnešek vůbec nepovedl a po pěti parádních zápasech přišla taková facka, kterou jsme si zasloužili. Nepodali jsme vůbec dobrý výkon, nepovedl se nám začátek a po první třetině jsme prohrávali 0:5. To už se těžce dohání s týmem, jako je Boleslav. Musíme si z toho vzít ponaučení a v pátek musí nastoupit úplně jiné mužstvo.“

Kdy jste zjistili, že se zápasem už nepůjde nic udělat?

„Pro nás není zápas u konce, dokud není odehraných 60 minut. I když stav vypadal, jak vypadal, tak jsme si řekli, že musíme zabrat a nevypustit ani minutu a připravovat se tak na další zápas. Jak se říká, jak skončíte, tak i začnete další zápas. Ve třetí třetině jsme dali tři góly a doufám, že tahle facka nás probere a v pátek budeme hrát o hodně líp.“

Může být třetí třetina takovým pozitivem na zápase, že jste se nesložili a snažili se s tím ještě něco udělat?

„Na tomhle zápase bych pozitiva nehledal. Prohráli jsme 4:11 nebo pět, teď ani nevím. Zápas nebyl dobrý, musíme si sáhnout do svědomí, ale zase se nehroutí svět. Byl to jeden zápas a v pátek nás čeká další.“

Pamatujete nějakou takovou porážku?

„Nevím. Určitě jsem v životě prohrál o šest gólů… Ale nějak si teď nic nevybavuju.“

Při sérii pěti vítězných zápasů jste inkasovali jen pět gólů, teď v jednom zápase hned 11. Jak je možné, že se obrana takhle zbortí?

„Začalo to první třetinou, kdy jsme dostali pět gólů. Nemůžeme se vymlouvat, koho co byla chyba. Nezvládli jsme to jako tým a musíme si říct, že takový zápas se už nebude opakovat. Je to hokej a takové zápasy jsou. Jenom na nás teď bude, jak se oklepeme a jak budeme hrát v pátek. To si myslím, že ukáže charakter mužstva.“

Můžete prozradit, co se dělo v kabině po první třetině?

„Řekli jsme si, že to takhle hrát nejde. Prohrát třetinu 0:5 je strašný. Řekli jsme si, že máme ještě čtyřicet minut a budeme se s tím snažit udělat, co nejvíc to jde. I když to nedopadlo, tak jsme se snažili. Nemůžeme se vymlouvat, od nás to byl strašidelný zápas. V pátek musíme být úplně jiný tým.“

Jak se z toho tedy oklepat?

„Recept na to není, je to hokej. Sezona je dlouhá, ještě máme přes třicet zápasů. Abychom se tady z jednoho zápasu zhroutili, to vůbec. Spíš naopak, musíme to vzít jako takovou zdravou facku. Tak jak jsme to vzali po Třinci, pak jsme začali dobrou sérii. Musíme spadnout zpátky na zem a v pátek předvést, že jsme dobrý tým.“

Před výpraskem v Mladé Boleslavi jste drželi sérii pěti výher v řadě. Ta zase přišla po domácí náloži od Třince 2:7. Může to být teď podobné?

„Doufám, že jo. Možná dobře, že facka přišla teď, než v pozdější části sezony. Musíme spadnout zase zpátky na zem, v pátek začít odznovu a začít doufejme novou sérii.“

Vstřelil jste jeden gól, po 12 zápasech máte na obránce slušnou bilanci 4+2. Jak se osobně cítíte?

„Po takovém zápase bych nechtěl řešit osobní věci. To se omlouvám.“

