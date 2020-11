Přizpůsobit se, ale zůstat svůj. Génius Gulaš piplá v Plzni mladého střelce

MSG. Zkratka legendární newyorské Madison Square Garden. Jasně, v Plzni však mají tato písmena aktuálně jiný význam. Značí iniciály hráčů jejích elitní lajny. Tomáš Mertl, Filip Suchý a Milan Gulaš. Jeden z nejnebezpečnějších útoku extraligy.

V úterý se v O2 areně postarali o všechny góly svého týmu a zařídili cenné vítězství. „Celých šedesát minut jsme hráli, jak jsme si řekli. Kluky musím pochválit. Opravdu jsem moc spokojený,“ pokyvoval spokojeně hlavou trenér Ladislav Čihák. A výkon své první trojky? „Hráli skvěle! Velká pochvala, jejich góly jsme si strašně pomohli. Kluci to odehráli báječně, fakt perfektní,“ dodal radostně.

Gulaše s Mertlem jistě netřeba představovat, v novém ročníku se však po jejich boku dere vzhůru další mladík. Filipu Suchému je 22 let, dvě sezony strávil v americké studentské USHL, pak si ještě rok střihnul ve švédské druhé nejvyšší soutěži. Ročník 2019/20 pak odehrál v Chomutově. Za Plzeň naskočil jen v osmi duelech, když potřebovali zalepit díru v sestavě. Celkem měl před touto sezonou za áčko Škodovky odehráno 24 zápasů s bilancí 0+2.

Teď je to jiná písnička. Když se v kabině tahaly karty o to, kdo půjde na křídlo vedle elitního dua, on si vytáhl žolíka. Vyhrál. Po 14 duelech nové sezony už má Suchý na kontě 11 bodů (7+4).

Spartu sestřelil dvěma góly. První trefa? V přesilové hře Gulaš na straně zakvedlal s pukem. Hlavu měl u toho samozřejmě nahoře. Přes roští hokejek pak v mžiku poslal skrz osu hřiště žabku ideálně na Suchého hůl – 0:1. „Jen jsem se soustředil, abych to trefil a padlo to tam. Parádní přihrávka,“ uznal po zápase střelec.

Na vyrovnání Sparty pak Plzeň bleskově odpověděla další brankou Suchého. Předcházela jí kouzelná zadovka mistra Gulaše. Suchý se po ní trefil přesnou ranou přes obránce. „Furt musíte dávat pozor, být pořád ve střehu, kdyby to náhodou přiletělo. Nikdy nevíte, kdy a z jaké zdánlivě neřešitelné pozice vám to Guli nebo Mertlík pošlou,“ usmál se. Třetí gól pak Gulaš nachystal v další početní výhodě pro Pavla Musila.

Vedle Gulaše vyskočil Kantner i Pour, teď má šanci Suchý

V minulých sezonách vedle dvojice kanonýrů výkonnostně vyskočil Matyáš Kantner, vloni na podzim se s nimi mihnul Jakub Pour. Teď dostal šanci Suchý. A důvěru vrací. „Byl jsem strašně rád, že jsem od trenérů dostal příležitost, snažím se ji splatit a nezklamat je. Užívám si každý den, kdy se od kluků můžu učit,“ přidal pokorně.

To, že zejména Gulaš dělá své spoluhráče jednoduše lepšími, potvrzuje i statistika Corsi, která počítá střelecké pokusy, když je či není daný hráč na ledě. Pokud je Suchý právě po boku Gulaše, tým si za 60 minut hry vytvoří ohromných 63 střelecký pokusů! Když je ale Suchý na ledě bez zkušeného parťáka, jeho produkce střel klesá na 35 za hodinu hry. To je pořádný rozdíl.

Může se zdát, že hrát s nimi je snadné. Tak úplně pravda to ale není. „Člověk se jim musí přizpůsobit, hlavně poslouchat, co mu radí. Pak to dělat tak, aby byli spokojení a vyhověli bychom si. Musím ale zároveň zůstat sám sebou. Každý tam přidá něco svého, jen tak to může šlapat. Musím to zaklepat, ale zatím to jde,“ culil se Suchý.

Speciální přípravu na Milana Gulaše přiznal i kouč Pražanů Josef Jandač. „Víme o jeho kvalitách, hodně jsme se připravovali na jejich přesilovku, ale bohužel přesně ty situace, na které jsme se chystali, jsme nesehráli dobře. Bránící hráči měli špatné postavení, Milan to tam prostě umí prohodit. Zase potvrdil své kvality,“ pochválil sportovně soupeře.

Sparta - Plzeň: Suchý po krásném pasu od Gulaše propálil Machovského, 0:1

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 1:3. Asistence Gulaše zařídily hostům tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:35. Němeček Hosté: 12:55. Suchý, 29:23. Suchý, 32:22. P. Musil Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš, Poizl – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Pech (A), Tomášek – Buchtele, Sukeľ, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Hosté: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Musil, Kracík, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Stach, Rob. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

