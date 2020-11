Liberecký Šmíd o blikanci a pokutě: Táta mi naložil ještě u oběda

Nedělní bitvu Liberce v Českých Budějovicích (3:2n) Ladislav Šmíd „dohrál“ v kabině po trestu do konce utkání za teatrální vyšilování směrem k rozhodčím. Nejvytíženější hráč extraligy od disciplinárky nafasoval pokutu 5000 korun a vyrazil do Pardubic. Ubral na emocích, sršel náčelnickým klidem, jistotou a Tygry dovedl k úspěchu 4:1. „Jdeme postupně nahoru,“ těší zadáka.

Říkal jste si sám pro sebe, že po nedělním extempore se musíte ukázat v jiném světle?

„Určitě. V neděli jsem se nechal ovládnout emocemi, tohle do sportu nepatří. Ať se stane na ledě cokoli, neměl bych se nechat tolik unést, zvlášť já ve svých letech, kdy už mám něco za sebou. Bohužel jsem to nezvládl a oslabil tým. Ještě v úterý při obědě mi táta znovu naložil.“

Co říkal na pokutu pět tisíc?

„Že jsem si ji zasloužil. (usmívá se) A ať se z toho poučím a jdu jinou cestou.“

Podobné rozčilování u vás nebývá zvykem. Šlo vyloženě o reakci na odpískaný faul, anebo se toho ve vás nahromadilo víc?

„Promítlo se do toho všechno dohromady. Nechci to svádět na současnou dobu, ale všichni jsme iritovaní, celá společnost. Nejsem výjimka. K tomu nám to s Libercem moc nepadá, i když nehrajeme špatný hokej. Ale výsledky nás trochu srážely, já takhle upustil páru. Víc bych se k tomu nechtěl vracet. Jsem rád za tři body z Pardubic a jedeme dál.“

Po mizerném týdnu doma a porážkách s Vítkovicemi a Litvínovem jste zpět na vlně? Přijde mi, že jste se vrátili k základům, k poctivé hře, která časem přinese i obvyklou atraktivitu.

„Myslím si, že jo. I když i tady byly z naší strany pasáže, kdy místo kontroly náskoku 2:0 začneme hrát hurá hokej a soupeře vrátíme do zápasu. Zaplaťpánbůh, že jsme ke konci druhé třetiny (2,6 vteřiny) dali třetí gól. Jinak jsme to s Pardubicemi takticky i herně zvládli dobře, zvlášť ve třetí třetině. Řekli jsme si, že to budeme hrát jednoduše a kromě dvou, tří šancí jsme domácí do ničeho nepustili a navíc jsme skórovali.“

Očekáváte tedy odraz k tučnějšímu hernímu projevu, na který máte sílu v kádru?

„Doufám v to. Pravda je, že nás teď čeká těžký trip do Třince a Brna. Oceláři jsou v nejlepší formě, pro nás to bude velký test. To samé v Brně. Věřím, že to postavíme na výkonu z Pardubic. Pomáhá nám i to, že teď hrajeme venku, nemusíme nic velkého tvořit. Odstoupíme si do obrany, budeme pozorně čekat ve středním pásmu, a když se nám podaří otáčet puky, ukáže se naše síla.“

Ta tkví i v práci Petra Kváči, dokáže v klíčové chvíli vytasit perfektní zákrok. Souhlasíte?

„Jednoznačně. Kvaky navazuje na předchozí úspěšné brankáře, které jsme v Liberci měli. Ať to byl Roman Will nebo Dominik Hrachovina. Petra teď potřebujeme o to víc, aby zavřel vrata vzadu. Jsme tým, který minutu, dvě hraje u soupeře, tlačíme ho, ale pak jsme schopni vyrobit hrubku, nepokryjeme hráče a soupeř má tutovku. Kvaky to dokáže pohlídat, čímž nám dodává větší klid.“

