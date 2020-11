Jaroměřský dal vlastňák i vítězný gól. Na co byl zvyklý z Olomouce?

Začal smolně, končil v euforii. Třinecký obránce Jan Jaroměřský si ve 21. kole Tipsport extraligy proti Liberci (6:4) nejdřív smolně srazil střelu Mislava Rosandiče do vlastní brány a ve 45. minutě neskutečnou pumelicí do horního růžku vstřelil vítězný gól Ocelářů. „To je sport, někdy se to tak stane,“ usmíval se pod rouškou defenzivní tvrďák.

Co se vám honilo hlavou po dvou rychlých a vlastních gólech?

„Že se zvedneme a otočíme! To je jasné. Že to byly vlastňáky (druhou branku si do sítě srazil David Musil ), bylo jedno. Stane se. Vstup nám nevyšel, Liberec měl jasně navrch, ale ukázali jsme sílu. To je skvělé i do dalších zápasů. Víme, že to nesmíme vzdát. Tak by to mělo být.“

Ukázali jste sílu i psychickou pohodu, že jste se i proti tak silnému rivalovi dokázali zvednout?

„Ano. Máme super mančaft, aby nás ani takový start s kvalitním soupeřem nepoložil. Je to vidět od začátku sezony, že tenhle tým sílu má a dokáže hrát velmi dobře ofenzivně. Kdyby to bylo 0:2 deset minut do konce, bylo by to jiné. Ale takhle jsme pořád měli strašně moc času to otočit. Nikdy se nesmíte vzdávat, ani kdyby to bylo 0:4. Když jsme srovnali, hodně se náš výkon zvedl a zaslouženě jsme vyhráli.“

Popáté jste dali soupeřům šest a více gólů. Co na takovou palbu říkáte?

„Super. Když teda nedostaneme sedm gólů, jak se nám to podařilo v Pardubicích... Já byl z Olomouce zvyklý, že dáváme tak dva, tři góly za zápas, takže se mi tady trošku lépe dýchá. (usmívá se) Hlavně nesmíme usnout na vavřínech. Doufám, že nám to i dál bude padat.“

Jak byste okomentoval vaši vítěznou dělovku a vikýř?

„Povedlo se. Jedno, kdo góly dá, pro nás je důležité, že jsme vyhráli. Samozřejmě mám radost, že jsem i takto mohl pomoct. Byly tam i další důležité věci. Spousta střel, co jsme zablokovali, byli jsme obětaví. Takže se nedá chválit jen jeden hráč. Díky všem, co v týmu jsou.“

Na jedno konkrétní jméno se zeptám. Jak moc vám pomáhá Filip Zadina, který v každém zápase schystá od soupeřů i hromady ran?

„Ten narozeninový chlapec má šikovné ruce, je rychlý a je pro nás hodně důležitý. Takhle šikovným hráčům se musí věnovat pozornost, nedivím se. Kdybych hrál proti němu, naháněl bych ho taky.“

Odehráli jste dvanáct zápasů, bodovali ve všech, poskočili na první místo. Jak vám to zní?

„Je to pěkné, ale kdyby nám to stouplo do hlavy, nebylo by to dobře. Neřešíme to extra. Dnes jsme třeba měli špatný vstup, nezvládli jsme koncovku v Pardubicích a nechali jsme si párkrát kvůli nepozornosti utéct náskok. Série je to skvělá, čím déle budeme bodovat, tím lépe. Ale extra to neřešíme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:45. Chmielewski, 19:46. M. Adámek, 21:47. P. Vrána, 35:36. M. Stránský, 44:25. Jaroměřský, 58:27. M. Doudera Hosté: 03:32. Rosandić, 07:23. Filippi, 32:32. Lenc, 57:06. Knot Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), A. Musil – Šír, Najman, M. Zachar – Hrabík. Rozhodčí Hodek, Kika – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec

