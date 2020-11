Holík sestřelil Liberec třemi body: Klidně bych hrál každý den

Byl to nejlepší výkon v sezoně od vaší lajny?

„To nevím. Napadalo to tam, vyšla přesilovka. Necítím se na vrcholu. Nikdy jsem o tom ani nemluvil. (úsměv) Jsme rádi, že máme tři body. Náš gólman to vychytal. Karel nás podržel. Bez něho jsme mohli ve druhé třetině prohrávat a těžko by se nám to otáčelo. On nás držel ve hře a potom se to otočilo na naši stranu.“

V přesilovce jste nabíjel Peterovi Schneiderovi na desátý gól v sezoně. Je pro vás ideálním parťákem na ránu z mezikruží?

„Je…Dává góly, lepí mu to. Vždycky se v přesilovce otevře nějaká situace. Teď to vychází na něho.“

Na konci jste šel bránit v pěti proti šesti. Překvapilo vás to?

„Normální oslabení nehraju vůbec, ale na power play letos celkem chodím. Vyšlo to na naši lajnu. I v Plzni jsem tam byl a dopadlo to dobře. Užívám si, když můžu být v takových situacích na ledě.“

Poprvé v ročníku jste vyhráli dvakrát po sobě. Těší to?

„Každé vítězství je důležité. Jsme rádi, že se nám to povedlo proti těžkým soupeřům. Celá sezona je specifická. Bez diváků, hrajeme prakticky obden. Na hokej bez lidí si nezvyknu nikdy. Hrajeme to pro ně. Je divné, když dáte gól anebo vyhrajete a nemůžete to s nimi oslavit. Doufejme, že se to už bude jenom zlepšovat. Já bych klidně hrál každý den. Na vytížení si nemůžu stěžovat. Pro mě je to super.“

