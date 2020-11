Zadina chválí "centra" Hronka: Má tak velkou lopatu, na buly se bude hodit

Po prvním duelu v Hradci Králové byl Hronek vytočený z výkonu rozhodčích i gólu z ofsajdu. „Komedie. Někdo se tady zbláznil,“ nebral si servítky. „Takový zápas už asi nikdy hrát nebudu, bylo to hrozný. Určitě jsme měli dát gól, to je bez debat. Ale rozhodl ten první, který dal Třinec. Kdo zápas viděl, ať si udělá obrázek.“ Ředitel TELH Josef Řezníček za to jeho klub „zkasíroval“ pokutou ve výši 10 000 korun. I druhý zápas brali Oceláři. A Zadina vstřelil vítězný gól, při kterém vykoupal právě parťáka Hronka. Logicky byl tedy po vzájemných bitvách v lepším rozpoložení třinecký útočník.

Jak těžký pro vás byl zápas proti silnému Mountfieldu?

„Velice těžký. Po fyzické stránce i na hlavu. Je těžké proti nim hrát, mají silové obránce, rychlé útočníky. Cenné body.“

Při vítězném gólu jste si povodil svého kamaráda a spoluhráče Filipa Hronka. Jak byste akci okomentoval?

„Neřekl bych, že jsem si ho povodil. Fery (David Musil) dobře podržel modrou lajnu, našel Marciho (Tomáše Marcinka) na prostředku a ten mi to dal. Já tak nějak reflexivně zareagoval. Hroňas byl směrem na druhou stranu, to bylo jediné, co jsem mohl udělat. Měl jsem i štěstí, propadlo mu to mezi nohama, jsem za to rád.“

Už jste ho stihnul popíchnout?

„Snažím se ho tady najít a zatím se mi vyhýbá, tak nevím, kde se schovává.“

Vaši branku okamžitě na Twitteru sdílel i Detroit. Ozvou se vám i parťáci ze zámoří?

„To nevím, ale když to uvidí třeba Christopher Ehn, se kterým jsme se hodně bavili, tak od něho asi něco přijde. Ale nebylo by moc fér Filipa popichovat, protože Hroňas hraje výborně. Tohle byl jeden zápas.“

Faktem je, že Hronek jako obránce například vyhrál vhazování před jediným gólem Hradce. To se moc často nevidí...

„On má lopatu tak velkou, že zamíchá a vyhraje buly. A ještě u toho Marci snad zlomil hokejku. Když to budeme v Detroitu do budoucna potřebovat, tak Hroňas je dobrý centr!“

Jsem rád, že můžu makat v silné extralize

V 59. minutě jste šli na Hronka v přečíslení tři na jednoho, dostal jste pas od Lukáše Jaška. Co vám chybělo k definitivní gólové pojistce?

„Jáša to zahrál výborně. Já nevím, jestli mi to přeskočilo hokejku nebo podjelo, led už nebyl tak dobrý. Snažil jsem se to trefit, ale nějak mi to asi skočilo nad hokejku, protože jsem to jen líznul. Hlavně jsem se pak bál, aby z protiútoku nedali gól. Sprintoval jsem zpátky, nakonec to dobře dopadlo. Škoda této situace, bohužel, ale dva góly stačily.“

Po každém zápase jste otlučený, dostává se vám velké pozornosti od soupeřů, jak se cítíte v extralize? Je to podobné jako v NHL nebo třeba i tvrdší?

„Je to trochu jiný. Hráči se snaží bránit útočníky, aby nedostávali góly. Občas tam něco málo je, ale to je součást hokeje. Někdy je to těžší na hlavu, někdy ujedou nervy. Je to hokej, tvrdý sport, pochopitelné.“

S Oceláři držíte sérii třinácti obodovaných zápasů, jste první, jak sérii vnímáte?

„Jdeme krok za krokem a když takhle vyhráváme, je to velké plus pro nás. Tým šlape, každý maká na sto procent, gólmani chytají suprově. Teď proti Hradci to třeba excelentně odchytal Pepa Kořenář. Šlape to, s pokorou musíme pokračovat dál, makat na sto dvacet procent. Samozřejmě nemůžeme vyhrávat donekonečna, ale budeme se to snažit natáhnout, co nejdéle to půjde.“

Bude se vám vůbec chtít vracet do Detroitu?

„Nějaké emoce v tom budou, tyhle kluky mám rád, tým je výborný. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale můj cíl je hrát v NHL. Já jsem jen rád, že můžu hrát tady. Makat v silné extralize, týmy jsou vyrovnané. Věřím, že budu dobře připravený. Pro mě je to velký krok dopředu, když můžu hrát a ostatní stojí. Jsem za tohle strašně rád.“

Je reálné, že budete v extralize až do konce prosince?

„Nevím, to je na Detroitu, jak si řekne. Jak začnou kempy. Asi bych potřeboval nějaký den volna před kempem, abych si odpočinul. Nejde hrát nějakých 25 zápasů a skočit do sezony tam. Musím si to rozplánovat. Rád bych tady byl, uvidíme, co bude. I Hroňas to má myslím tak. Až řeknou, půjdeme. U něho je (místo v týmu) to na sto procent, nebude muset asi na kemp. To je budoucnost, uvidíme.“

Spoluhráč Erik Hrňa zmínil, že se od vás snaží i pár věcí okoukat. Snažíte se i v tomto Ocelářům pomoct?

„Nevím, jestli jsem v takovém stadiu a jestli mají kluci ode mě co okoukávat. Spíš já od nich, oni jsou zkušení hráči a já jsem pořád na začátku. Je to hezké, co Erik říká, ale on má nejpřesnější střelu. Takže já spíš koukám na něj.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:51. M. Stránský, 21:42. Zadina Hosté: 43:18. F. Pavlík Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát (A), M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, Chmielewski – Dravecký (C), Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Čáp, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – Koukal, Kelly Klíma, R. Pavlík. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec Stadion WERK ARENA, Třinec

