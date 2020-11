Pojď sem, kam jdeš?! Zadina vykoupal parťáka z Detroitu. Kde se schováváš?

„Neřekl bych, že jsem si ho povodil,“ usmíval se po vítězném utkání Zadina. „Fery ( David Musil ) dobře podržel modrou lajnu, našel Marciho (Tomáše Marcinka) na prostředku a ten mi to dal. Já tak nějak reflexivně zareagoval. Hroňas byl směrem na druhou stranu, to bylo jediné, co jsem mohl udělat. Měl jsem i štěstí, propadlo mu to mezi nohama, jsem za to rád.“

Hradecký obránce pochopitelně z drzé kličky vůbec nadšený nebyl. „Byl naštvaný, že ho opláchl,“ přitakal spoluhráč Petr Koukal v televizním rozhovoru o přestávce. „Prohodil si mě, no,“ komentoval Hronek stručně. Jestli Zadina hned na ledě akci komentoval? Popíchnul ho? „Ne...“ řekl bek.

Zadina byl pochopitelně v lepší náladě. „Snažím se ho tady najít a zatím se mi vyhýbá, tak nevím, kde se schovává,“ komentoval třinecký útočník. „Ale nebylo by moc fér Filipa popichovat, protože Hroňas hraje výborně. Tohle byl dneska jeden zápas.“

Hronek sice v Třinci nebodoval. Ale u jediného gólu svého týmu sehrál klíčovou roli. A poměrně kuriózní. Jako obránce šel v útočném pásmu na vhazování. A proti Tomáši Marcinkovi ho také vyhrál! „Přijel jsem tam, vyhrál. Nešly nám bule, tak jsme to zkusili,“ pokrčil rameny.

Nejenom u parťáka Zadiny si tím vypracoval další plusové body. „On má lopatu tak velkou, že zamíchá a vyhraje buly,“ ocenil Zadina. „A ještě u toho Marci snad zlomil hokejku. Když to budeme v Detroitu do budoucna potřebovat, tak Hroňas je dobrý centr!“

Pro spoluhráče z Red Wings byla vzájemná bitva pikantní i v tom, že Oceláři chtěli kromě Filipa Zadiny před sezonou do svého týmu získat i Filipa Hronka. Nakonec dal přednost mateřskému klubu, se kterým teď také prodloužil smlouvu o další měsíc. Ta stávající mu končila posledního listopadu, už kolem něj kroužili další zájemci. Jestli mezi nimi byl znovu i Třinec, to nechtěl Hronek komentovat. „No comment,“ zahlásil rezolutně.

Stěhovat se zatím nemíní ani Zadina. V Třinci je spokojený, hraje ve špičkovém klubu, Oceláři v extralize bodovali ve všech zápasech, jsou první. Přestože nemají tolik zápasů jako ostatní týmy ze špice. „Jsem tady a uvidíme, kdy se rozjedou kempy v Americe. Na ten bych chtěl přijet pořádně připravený. Stejně jako Hroňas.“

SESTŘIH: Třinec - Mountfield HK 2:1: Oceláři přetlačili Hradec a nadále vedou tabulku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:51. M. Stránský, 21:42. Zadina Hosté: 43:18. F. Pavlík Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát (A), M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, Chmielewski – Dravecký (C), Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Čáp, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – Koukal, Kelly Klíma, R. Pavlík. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE