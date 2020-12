Vránův zlatý padák. Proti "své" Spartě jen září, teď řídí třinecký kolos

Znovu sice dostali gól hned z první střely, ale ani ambiciózní Sparta toho nedokázala v Třinci využít. Její kouč Josef Jandač také v nadsázce připomněl starou hlášku kolegy z národního týmu Ondřeje Weissmanna. „Hlavně proti Rusákům vždycky říkal, nedávejme jim gól v první minutě, jenom je tím rozdráždíme,“ připomněl Jandač. „Na mistrovství světa 2010 jsme jim gól v první minutě dali a udrželi to. Na Třinci je vidět, že hraje v pohodě, s lehkostí, je rozjetý a všichni jsou dobře v systému. My se naopak trápíme v koncovce, nepomůžeme si ani v přesilovkách.“

Nejenom, že si Sparta v přesilovkách nepomohla. Ale ztratila v nich zápas. Když se přiblížila na 3:2, ujel jí v oslabení zkušený Petr Vrána. Natlačil se před váhajícího Petra Kalinu, dlouhou kličkou si položil brankáře a suverénně zavěsil. „Taky jsem si říkal, jak mě nechal projet,“ pousmál se Vrána. „Možná zaspal, na chvíli jsme se dostal před něho, natlačil jsem se tam a padlo to tam.“

Pohotovou akci ocenil i sparťanský útočník Roman Horák . „Petr je kvalitní hráč, hrál za reprezentaci a dokazuje to i v Třinci. Udělal to hezky, škoda pro nás.“

Třinec - Sparta: Kudrnovo gesto fair play. Hostující útočník odvolal faul na svou osobu

Vrána: Spartu pořád vnímám

Pro Vránu jsou duely proti Spartě stále lehounce speciální. Hrál tam od roku 2016, dva roky ji vedl jako kapitán. A přesto musel v lednu 2019 nečekaně vyklízet kabinu. Sparta ho tehdy vyměnila s Oceláři za Robertse Bukartse, přestože trenér Uwe Krupp extra spokojený nebyl. „Nadšený asi nebyl, ale nakonec nebyl ani proti,“ líčil Vrána. „Normálně jsme se domluvili. Dvě sezony ve Spartě nebyly optimální. Ať už z mé strany, tak hlavně z týmového pohledu.“

Poslední kapkou tehdy byla otevřená kritika manažera Michala Broše v rozhovoru pro Sport. „Po tom článku jsem se jen zamyslel a nakonec si řekl, jestli opravdu nebude lepší pro všechny, když se něco udělá. Vím, že zájem o mě byl, protože Sparta se bavila s více kluby o hráčských výměnách. Přirozený vývoj a prostě k tomu došlo,“ vrátil se k odchodu z pražského klubu.

Zatímco Bukarts se ve Spartě vytratil, Oceláři našli ve Vránovi klíčovou oporu v mistrovském tažení předminulé sezony. Přirozeného lídra s ohromnou autoritou. Zodpovědného borce, silného na obou stranách hřiště, jednoho z nejlepších hráčů na vhazování. „Vynikající centr, hrál v NHL, prošel Švédsko i Rusko,“ přitakal spoluhráč Matěj Stránský. „Má výborné buly, nesmírně pracovitý, všechno poctivě odmaká nahoru i dolů. On je pracant naší lajny.“

I proti Spartě to bylo znovu vidět. Vrána vyhrál 11 vhazování ze 17 (úspěšnost 65%), pohotově přihrál Erikovi Hrňovi do prázdné a prosadil se v oslabení. V elitní třinecké formaci spolehlivě jistí ofenzivní parťáky Martina Růžičku (7+18) a Matěje Stránského (14+7), kteří jsou v top trojce kanadského bodování ligy. A sám při tom ze třinácti zápasů nasbíral parádních 14 bodů (7+7).

Že pro něho jsou duely proti Spartě stále speciální, to Vrána potvrdil. „Hrával jsem tam, stejně jako třeba ve Vítkovicích, ale je pravda, že ve Spartě je pořád dost kluků, se kterými se znám. Vnímám to, vždycky je to trošku jiné utkání, i když už to jsou skoro dva roky, co jsem pryč.“

Sám ocenil především gesto fair play, které v 52. minutě předvedl sparťanský útočník Andrej Kudrna. Opravil sudího a odvolal faul, který písknul pro Jana Jaroměřského. „Byl jsem u toho, hned jsem pořvával, že tam nebyl kontakt,“ popisuje Vrána s úsměvem. „Ne takový, aby to bylo na faul. Andrej to cítil stejně, to je fair a správně faul odvolal. Není to jednoduché, když váš tým prohrává a má možnost hrát přesilovku. Skvělé gesto a štěstí pro nás.“

SESTŘIH: Třinec - Sparta 4:2. Šlágr pro Oceláře rozhodl Vrána, exkapitán Pražanů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:16. Marcinko, 07:37. Hrňa, 16:24. Martin Růžička, 36:52. P. Vrána Hosté: 00:45. Horák, 34:38. Buchtele Sestavy Domácí: Kořenář (L. Daneček) – M. Doudera, Gernát, Galvinš, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina – Sobotka, Horák, Tomášek – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Kudrna, Vitouch, Zikmund – Dvořáček. Rozhodčí Stadion

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE