Blümel rozhodl, ale král byl Vladař: Co tam Dan vytáhl? Nechápeme

Sedí, že králem zápasu byl váš gólman Daniel Vladař?

„Určitě, co on tam vytáhl v prodloužení? Všichni ještě doteď nechápeme, Motoru vyloženě sebral gól, jak se roztáhl na čáře. Zachránil nás, podal neskutečný výkon. Jsem moc rád, že tady může být s námi.“

Vladař je hodně vysoký. Nepřekvapuje až někdy, jaký je při své postavě atlet a pružný pavouk?

„Říká se, že velcí gólmani tak pohybliví nejsou. Ale tady je to úplný opak, Dan je obrovský, měří skoro dva metry a k tomu je hrozně pohyblivý. Pro něj je to nesmírná výhoda, že dovede se svými centimetry chytat takhle. No a pro nás tak. Je super gólman.“

Užívá si s ním útočník souboje i na tréninku?

„No jasně, na gólmanském tréninku i na cvičení se mu snažíme dát gól. Ale je to těžký, co vám budu povídat. Jenom mi ukazuje, že mám ještě co zlepšovat.“ (usměje se)

Pardubice - České Budějovice: Vladař se parádně roztáhl proti Novákovi a udržel šanci Dynama

Ale s Budějovicemi jste dal vítězný gól v prodloužení stylem, že tam puk prorvete, ať v bráně brankář leží, sedí, stojí... To by šlo, ne?

(usměje se) „Tam to bylo trochu krkolomný. Už ani nahrávat nešlo, tak jsem to tam jenom plácnul a povedlo se to. Hlavně jsme ale po dobrém začátku přestali hrát, vedli jsme 2:0 a Budějovice nás dotáhly. Ale jsme za ty dva body rádi, dost je potřebujeme. Doufám, že se od toho už opravdu odpíchneme.“

Na Motor jste získali další bod náskok, je čas konečně i v Pardubicích koukat na tabulku, malovat si, koho můžete předehnat?

„Tabulku v hlavách máme určitě všichni. Ale zase nějak extra často ji sledovat nemůžeme, pořád je klíčové postupně přidávat další body, pak to teprve bude lepší.“

Vnímáte, že se vaše situace od posledního roku liší hodně? Taky zatím parkujete dole, ale nejde o přežití. Teď je to „jen“ hokej.

„Může se to tak zdát. Na druhou stranu tam tlak ale taky je, protože máme dobrý tým a výsledky tomu od začátku moc neodpovídaly. Teď jsme už ale lepší, doufám, že půjdeme všichni jenom nahoru a Pardubice budou tabulkou stoupat.“

Jen přitom docela paradox, že v Mladé Boleslavi váš výkon vypadal o dost lépe než s Motorem. Bodově to přitom vypadá úplně opačně...

„Je to tak. V Boleslavi jsme i přes porážku nehráli vůbec špatně, jen škoda, že se nám nepovedlo dát víc než dva góly. Díky Bohu, že jsme vyhráli nad Budějovicemi, potřebovali jsme to.“

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 3:2p. Souboj dvou nejhorších rozhodl v prodloužení Blümel

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:58. Paulovič, 19:47. Camara, 62:34. Blümel Hosté: 29:50. Pýcha, 33:41. Gilbert Sestavy Domácí: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, J. Zdráhal – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Anděl, Paulovič – Kusý, Rohlík, Zeman – Machala. Hosté: Čiliak (Patera) – Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Slováček, Lytvynov, Allen, Pavel – Christov, Venkrbec, Beránek – Karabáček, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, L. Bednář – M. Novák (A), Gilbert, D. Voženílek. Rozhodčí Hradil, Veselý – Gebauer, Špringl Stadion enteria arena

