Vladař zažil smolný debut za Dynamo. Nemáme se za co stydět, řekl

Do zápasu naskočil po 95 dnech. Daniel Vladař se naposledy mezi třemi tyčemi představil v srpnu, kdy za Boston naskočil do play off NHL proti Tampě Bay. Tehdy z 15 střel inkasoval tři góly. V neděli si odbyl debut v Tipsport extralize, když poprvé naskočil za Pardubice. Na ledě Mladé Boleslavi nicméně inkasoval tři góly už v první třetině a konečnou prohru 2:3 nepomohl odvrátit.

Vladař se do branky měl postavit už v pátek proti Litvínovu. Jeho start nicméně zhatil Den Díkůvzdání v USA, jelikož Dynamo včas neobdrželo potvrzenou transfer kartu. „Bohužel lidi v Americe nemohli sednout k počítači a poslat nějaký e-mail, což mě zabrzdilo. Ale naštěstí jsme páteční zápas vyhráli,“ vrátil se ještě k výhře 2:1, kterou vyčapal Pavel Kantor. V neděli už patřila branka Pardubic jemu.

Jak byste zhodnotil zápas v Mladé Boleslavi?

„Myslím, že jsme odstartovali velice dobře. Ze začátku jsme měli dost šancí, které se nám bohužel nepodařilo proměnit. Potom to tam domácím napadalo. Myslím si, že se nemáme za co stydět. Od třetí třetiny jsme byli daleko lepším týmem. Kdyby nám nedali ty tři góly, tak můžeme pomýšlet na nějaké body. Ale samozřejmě pak už je těžké dohánět tříbrankové manko. Navíc s takovým mužstvem, které hraje doma.“

Každopádně jste téměř celé utkání byli lepší. Jak moc mrzí taková prohra?

„Samozřejmě to mrzí. Ale je to hokej a Boleslav je dobrý tým. Když budeme takhle pokračovat, tak můžeme hrát s každým. Samozřejmě to je škoda, ale sezona je dlouhá. Zatím to není jen o jednom zápase, ale když takhle budeme pokračovat, tak před sebou máme slibnou budoucnost.“

Co jste si říkal po první třetině, kdy jste si pořádně nesáhl na puk a dostal tři góly?

„To se brankáři prostě stane… Samozřejmě se to nemůže stávat často, ale prostě se to stane. Asi to nebyl ideální scénář, nad kterým jsem přemýšlel v autobuse. Ale takový je hokej. Snažil jsem se z toho rychle oklepat a pomoct klukům, abych jim pořád dal šanci na výhru. Svědomí mám čisté, nechal jsem tam všechno. Myslím si, že odsud můžeme odjíždět se vztyčenou hlavou. Hlavně kluci vepředu, i obránci odehráli moc dobré utkání. Vůbec nemusíme věšet hlavy.“

Nečekal jste, že budete mít více práce? Mladá Boleslav měla jen 17 střel na branku.

„To nikoho nezajímá, kolikrát vystřelili. Spíš je důležité, abychom dali o gól víc než náš soupeř. To se nepovedlo. Pak je úplně jedno, jestli měli 17 střel nebo 50. Pokud chceme vyhrát, tak tam musíme nechat všechno. A já si myslím, že jsme tady všechno nechali a bohužel to nestačilo na výhru.“

Zažil jste premiéru v extralize. Jak jste se cítil?

„Tak zhruba půl roku jsem pořádně nechytal zápas. Takže to nebylo úplně jednoduché. Když jsem si myslel, že jsem se do toho dostal, tak jsem dostal tři góly. Samozřejmě bych chtěl všechny vrátit zpátky, ale takový je hokej. Z mé strany to nebylo ideální. Když kvalitně potrénujeme a budeme hrát takhle, tak si myslím, že budeme vyhrávat.“

Byl jste před zápasem nervózní? Když jste naskočil po dlouhé době, navíc poprvé v extralize.

„Každý má nějakou nervozitu před každým zápasem. Takhle to nerozlišuju, že to byl zápas po nějaké dlouhé době. Nebo jestli je to zápas v Čechách, nebo v Americe. Hokej je furt stejná hra, já se snažím odvádět stoprocentní výkon pokaždé. Někdy to na výhru stačí a někdy ne.“

Nedělalo vám zkraje zápasu problémy zvyknout si na širší kluziště, na jiné úhly a odrazy?

„Samozřejmě je to jiné. Hlavně jsem nevěděl, co od toho hokeje mám čekat. Protože už tady pár let nepůsobím. Ale jak jsem říkal, kdyby ty tři střely šly vrátit, tak je vrátím, ale to už bohužel nejde vzít zpátky. Před námi je ještě hodně zápasů a my se je budeme snažit vyhrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:42. J. Strnad, 11:41. A. Zbořil, 13:41. R. Zohorna Hosté: 29:56. Camara, 54:54. Tybor Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Hosté: Vladař (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Holland, J. Zdráhal – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Rohlík, Paulovič – Kusý, Anděl, Zeman. Rozhodčí Hodek, Kika – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

