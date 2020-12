"Prcek" extraligy je jako nůž. Plzeň s Kodýtkem na ledě válcuje

Dlouho to bylo tak, že pokud Plzni nezařídila góly úderná jednotka Suchý – Mertl - Gulaš, nikdo ji nezastoupil. To už neplatí, probudili se další. Petr Kodýtek je se sedmi trefami nejlepším střelcem mužstva mimo elitní trojspřeží. Na osm zápasů sice ustrnul, pak se ovšem blýskl dvěma zásahy v sobotní předehrávce proti Vítkovicím, v úterý dal v oslabení gól Liberci. To však není jeho hlavní přínos. Nejvíc vyniká 22letý útočník v tom, co není tolik vidět. V článku iSport Premium si přečtěte o Kodýtkově cestě vzhůru v posledních letech, o snášení narážek na jeho výšku i o tom, jak si náramně rozumí s téměř neodlučitelnými parťáky z lajny Janem Eberlem a Petrem Strakou.

Se svými 168 centimetry nemá pro hokej úplně ideální figuru. Ale Petr Kodýtek je týmu užitečný jak švýcarský nůž. Taky se dá se použít na sto způsobů. Chcete dostat puk z vlastního pásma? Nebo se navézt do soupeřovy zóny a udělat mu tam rotyku? Všechno zvládne. Nebezpečný v útoku, platný do obrany. Za rovnovážného stavu jeho formace s Petrem Strakou a Janem Eberlem soupeře většinou válcuje.

„Snažím se pracovat na každém metru hřiště, jedno kde. Nejvíc jsem ale zapracoval na hře v útočném pásmu, tam to minulou sezonu nebylo ono. Dávat všechno do brány, ohrozit jí. V obraně se nic nemění, tam to chce hrát co nejjednodušeji,“ líčí rodák ze Sušice.

Skočí na led a už se spouští alarm. Všude se protáhne, je šikovný, hbitý jak ještěrka a odolný proti nárazu. Z plzeňských hráčů pálí nejčastěji, patří k nejlepším v extralize ve střelbě ze slotu. Na svůj vymezený čas na ledě se o to hodně pokouší z míst, odkud nejvíc padají góly, ale kde to taky bolí. Tím pádem je jedním z nejnebezpečnějších hráčů v soutěži.

Střelecky se na nějakou dobu ocitl na souši, nicméně už zase připomíná samopal. „Začátek sezony jsem měl dobrý, ale věděl jsem, že hluché období taky přijde. Snažil jsem se nad tím nepřemýšlet, nehroutit se z toho. Pracovat dál jako vždycky a věřit, že se to nějak prolomí. Snad to teď ze mě trošku spadne, budu se cítit daleko líp a budu to přenášet i na spoluhráče,“ doufá Kodýtek.

Trhat sítě ovšem není jeho prvotní a jediné poslání. V útoku se Strakou a Eberlem nastupuje třetí sezonu. V Plzni vydrželi pospolu ze všech nejdéle.