Kauza Kousal: kokain ne, THC ano. Boss Pardubic Dědek čeká na hodnoty

Od pardubického majitele neuslyšíte žádná slova úlevy, že se kokain nepotvrdil. Stále čeká, až mu útočník ukáže oficiální dokument s výsledky krevního rozboru policie. Ten útočník zatím neobdržel, i když policejní mluvčí potvrdila pro pardubickou Mladou Frontu, že hokejista měl v těle stopy THC.

„Ano, stále čekáme na výsledek. Pokud se prokáže užití marihuany, na rozhodnutí klubu se nic nemění. Robert Kousal by skončil. Žádné výjimky neexistují, nebudeme řešit, jaká by to byla droga, hráč ji užít nesmí. Tohle se zkrátka neslučuje s vizí nového Dynama,“ pravil majitel klubu Petr Dědek, který nedávno v klubu nechal provést i namátkové testy na drogy. Všichni hráči i členové realizačního týmu byli negativní.

Rozbory krve mohou najít i minimální hodnoty, které se dají vykládat i jinak, než že by hráč musel kouřit marihuanu. Tím pádem je možné, že by měl hokejista v krvi pouze stopové množství a nevykazoval by hodnoty uživatele drogy. V tom případě by se vrátil k týmu. Jako zvláštní se jen jeví v tuto chvíli fakt, že policie veřejně komentuje výsledky, aniž by je postižená osoba sama měla u sebe.

Pokud by ale testy ukázaly vyšší hodnoty, pro Pardubice není polehčující okolnost, jakou drogu hokejista užije. „Tohle bychom určitě neřešili. Marihuana je droga, nepovolená látka a máme nějak nastavená pravidla. Robert Kousal patří mezi klíčové hráče, stále je ale mimo sestavu a čekáme, jaké uvidíme hodnoty. Všichni si přejeme, aby se Robert mohl vrátit k týmu,“ dodal Petr Dědek.

