Barinka se vrací do Komety! Bude tátou pro mladé obránce, uvedl Zábranský

V Brně, kde rodák z Vyškova působil dvě sezony (2017-2019) už trénuje a kouč Libor Zábranský si od něj slibuje uplatnění důrazu a síly v předbrankovém prostoru. Bude rovněž k ruce mladým obráncům Královi, Zbořilovi či Hájkovi. „Je velký a silný, zná prostředí. Bude mít roli táty,“ uvedl boss.

Barinka, jehož tchánem je bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik, odehrál za Kometu celkem 97 utkání. V nich jako defenzivní specialista nasbíral 12 bodů (5+7). Měl by rozšířit konkurenci v obraně, z níž minimálně na měsíc vypadne talent Stanislav Svozil. Toho by neměla minout nominace na MS hráčů do 20 let v Kanadě.

Navíc je čerstvě na marodce Tomáš Bartejs, jenž dostal pukem do obličeje v posledním domácím duelu s Libercem. Podezření na zlomeninu se nepotvrdilo, zranění není tak vážné. „Byl se za námi ukázat, je relativně v pohodě. Nemá tam otok,“ informoval Zábranský. Za týden by mohl být fit. Tento víkend každopádně vynechá. To je další díra do sestavy.

K tomu nikdo neví, kdy zámoří povolá zpět Krále, Zbořila a Hájka. Ti všichni mají kontrakty s kluby NHL. Do té doby zůstanou v Brně. A „povede“ je vedle Ondřeje Němce další zralý třicátník Barinka.

