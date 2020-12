Kometa na Spartě shořela! Chyby, nedůraz a mizerný výkon, shodli se hráči

První třetina jasně určila ráz večera. Sparta ji ovládla 3:1. Svého soupeře však prakticky k ničemu nepustila. „Měli jsme tři šance, dali jsme tři góly. Pak už jsme to měli ve své režii a dohráli slušně celý zápas,“ shrnul trefně utkání s Kometou trenér Pražanů Miloslav Hořava.

Brňané za úvodních dvacet minut vyslali na Matěje Machovského pouze čtyři střely. Do ofenzivy byli totálně jaloví. Do druhé třetiny Karla Vejmelku v brance hostů vystřídal Lukáš Klimeš. Ani on však pokračování kanonády Sparty nezabránil. Skóre se nakonec zastavilo na šestce. Vina gólmanů však byla minimální.

Kometě scházela bojovnost, tlak v útočném pásmu. Až zarážející nedůraz byl však k vidění při hře ve své defenzivní zóně. „Řešíme to, trenéři nám to říkají pořád dokola. Zaměřujeme se na to na trénincích, víme, že s tím máme fakt problém. Musíme to zlepšit, být tam důraznější,“ přitakal obránce Filip Král.

Právě 21letý mladík, který má v kapse smlouvu s Torontem Maple Leafs, byl nejnebezpečnějším hráčem Komety. Dvakrát se prokličkoval sám celým ledem, gól ale nedal. „Bylo to za rozhodnutého stavu, to už občas hrávám na riziko. Musíme začít hned v prvních třetinách, ne si takhle nechat soupeře utéct. Nepomůžeme si týmovou hrou, nedostáváme se do šancí. Když si nepomůžeme, nebudeme mít šanci. Nedělali jsme dobré věci, to se nemůže stávat,“ kroutil hlavou.

Ještě ostřejší byl jeho obranný parťák Ondřej Němec. „Stejné chyby, stejné góly. Předbrankový prostor nás zlobí. Stupidní propadnutí několikrát v řadě, je to od začátku sezony stejné. Je to jen o nás. Nemůžeme hledat výmluvy. Když plníme věci, jak máme, funguje to. My toho ale nejsme schopní. Nemám k tomuhle zápasu moc co víc říct. Mizerný výkon, 1:6, jedem domů,“ nebral si servítky.

Před deseti dny se přitom Kometa zvedla. Porazila Plzeň, pak si poradila i s Libercem. Stop lepší náladě vystavil hradecký Mountfield (2:6). Po hladké výhře nad Olomoucí ale přišla facka v Praze. Výkony jsou dál mimořádně nestabilní.

„Tohle je ten největší problém. Jednou jsme nahoře, jednou dole. Je to zápas od zápasu jiné. Potřebujeme se dostat do úrovně, kdy budeme hrát stabilně dobře. I když třeba někdy o gól prohrajeme, musí to být po dobrém výkonu, kdy budeme aspoň do konce bojovat. To teď ale vůbec říct nemůžeme,“ přidal Král.

Kometa je teď v tabulce osmá, na kontě má dvacet bodů. Celkem jich uhrála jen 41 procent. Když loni v listopadu rezignoval na svou funkci kouč Petr Fiala, měl s Brnem úspěšnost 58 procent! Přesto po devatenácti duelech skončil. Stalo se tak po sérii pěti proher. Poslední kapkou byl domácí sedmigólový příděl od Karlových Varů.

Sparta naopak zvládla test. Na nekonzistentní výkony si i přes páteční demolici Českých Budějovic stěžoval trenér Josef Jandač. V neděli však Sparta ukázala své možnosti. Tenhle test složila na podtrženou jedničku. Třemi body se blýsknul Roman Horák. V posledních dvou duelech posbíral úžasných 7 bodů (4+3).