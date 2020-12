Vladař dal na Jágra, Laukovi zrušil obědy a v Dynamu začíná zářit

Každý si toho musí všimnout. Hokejové Pardubice se pod velením Richarda Krále a jeho kolegů rychle zvedly. Herní soužení vyvanulo, hráči se zápasu nebojí, nastupují do něj s čistou hlavou, s nefalšovanou chutí se ukázat. Práce na broušení herního stylu je pořád dost, koncovka je dál těžká písemná práce, ovšem Králova cesta vyhlíží čím dál víc jako mise spásy. Jednotlivé součástky do sebe zapadají, akce mají myšlenku. Část z toho má na svědomí i gólman Daniel Vladař, jenž se lepší každým vystoupením. To on pomohl zařídit, že Karlovy Vary v neděli vstřelily jediný gól ze hry. „Prohráli jsme, nemohu být spokojený,“ pravil 23letý host z Bruins po porážce 1:2 na nájezdy a s 33 zákroky v kapse.

Dynamo bavilo vylepšenou hrou, nepotěšilo spálenými šancemi. Na tři body to bylo, nakonec máte jeden. Jak jste z brankoviště viděl cestu k němu?

„Začali jsme docela dobře, věděli jsme, že Vary jsou rozjeté, parádně jim to bruslí a jsou hrozně nebezpečný tým. Šli jsme do zápasu velice pokorně, hráli jsme hodně vyrovnaný zápas, ve druhé třetině se nám to trochu vymklo z rukou, když jsme s nimi chtěli hrát hokej nahoru dolů. Ukázalo se, že mají šikovné kluky, rychlé a věří si. I když je akce padesát na padesát a hrozí jim, že můžeme vyjet do brejku tři na jednoho, oni to risknou. Ale postupně jsme to uklidnili, ke konci druhé třetiny začali hrát svoji hru jako domácí tým, který má hru kontrolovat. Velká škoda, že jsme nedali gól ve třetí třetině, měli jsme Vary na lopatkách. V nájezdech vyhráli oni, byli šťastnější tým.“

V nich vás nejprve překonal Petr Koblasa, vítěznou ránu pak předvedl Jakub Lauko, váš kamarád z organizace Bruins. Překvapil vás exekucí?

„Překvapil... V životě jsem ho neviděl vystřelit mezi nohy, takže si to s ním vyřídím, až se potkáme v našem společném týmu. Vždycky chodil na obědy, tak asi už přestane.“ (usmívá se)

Nájezd na Vladaře očima Jakuba Lauka „Upřímně, chtěl jsem udělat trošku něco jiného, oba dva se známe, oba víme, co děláme. Nájezdů jsme na sebe jeli už mraky, nakonec jsem zůstal u své klasiky, ale Dana asi překvapilo, že jsem najížděl z druhé strany. Myslím, že mu to budu dlouho připomínat... Ve vzájemné bilanci je lepší on, asi mu ještě nějakou večeři dlužím...“

I tak jste v utkání zazářil, podobně jako váš protějšek Filip Novotný. Gólový průměr na zápas jste stlačil na cifru 1,91 a úspěšnost zákroků vytáhl na 93,3 procenta. Cítíte se i vy sám s každou odchytanou minutou a podařeným zákrokem jistější?

„Samozřejmě. Ale chci vyhrávat zápasy, od toho tu jsem. Po zápase jako byl s Karlovými Vary, nejde jít spát s tím, že jste šťastný za vlastní výkon. Neudělali jsme tři body a to je pro mě zklamání. Jak říkám, jsem tu od toho, abychom vyhrávali a dokud se tak nebude dít, nebudu spokojený. Musím makat dál, a pokud dostanu příště šanci, musíme vyhrát za tři body.“

Jak si vůbec vyhovíte s parťákem Pavlem Kantorem? Jaká jste dvojice?

„Vycházíme super, to samé s Milanem Kloučkem. Abych pravdu řekl, trochu jsem se toho obával. Tahle situace (tři brankáři v týmu) není příjemná pro žádného brankáře, když přijde někdo nový. Býval jsem v podobné situaci, kdysi jsem odjel z Kladna na reprezentační akci dvacítky, vrátil jsem se a byl tam nový gólman. Je to těžké, ale já jsem moc rád, že mě kluci vzali mezi sebe a že se ke mně chovají báječně. Máme super vztah, navzájem si přejeme. To je správný směr.“

Z Kladna, kde jste trénoval, vás do Pardubic takříkajíc dohodil Jaromír Jágr. Už jste se spolu stihli pobavit, jak se vám v Dynamu líbí?

„On mě sem netlačil, jen se o mně tady zmínil. Já se ho zeptal, co on si o tom myslí, konzultoval jsem možnost angažmá v Dynamu i se svým agentem, doma, s kamarády, na které hodně dám. Všichni mi řekli, ať do toho jdu. A i já sám jsem chtěl. Když jsem totiž viděl pardubický tým, spatřil jsem v něm velký potenciál, jsem si jistý, že máme na víc. Vzal jsem to jako výzvu i prostor pro zlepšení. A možnost vytvořit tu něco, co bude fungovat nejenom tuhle sezonu, ale i v dalších letech.“

V úterý máte venku na programu celkem suverénní Třinec, jak se těšíte na jeho led?

„Jedeme tam vyhrát, je nám jedno, kdo proti nám stojí. Že jedeme do Třince, jedině dobře. Pokud se nám tam povede vyhrát, může nás to jedině dál nakopnout. Myslím, že je u nás vidět obrovský pokrok. V tréninku vypadáme perfektně, kluci makají, nechávají na ledě všechno, blokují střely. Jdeme správnou cestou a je otázkou času, kdy najedeme na vítěznou šňůru a začneme vyhrávat. Tenhle tým na to má.“