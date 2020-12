Kašík chce klidnou duši: Lidi na ulici mi nic neodpustí, hrajeme o jméno

Karlovým Varům jste doma podruhé v sezoně o gól podlehli. Docela smutné, co?

„Po tom prvním zápase, který jsme prohráli gólem v poslední vteřině, jsem byl ukřivděný. Rozhodčí uznali branku, když mě hráč vytlačil z brány. Kdy jindy by měli pískat postavení v brankovišti? V tom utkání jsme hráli výborně, ale ten gól na 4:3 to zlomil.“

A dnes?

„To jsme tak dobří nebyli. Dvě třetiny jsme hráli, ale ve třetí nám asi došly síly. Tahali jsme trošku za kratší konec. To mě mrzí, mohli jsme mít ještě bod navíc. Ale do dvanácti zapomenu, že nějaký zápas vůbec byl. Zregeneruju a připravím se na další.“

Čekal jste v brance soupeře mladého Patrika Hamrlu, zlínského odchovance?

„V sezoně se nesestupuje, mladí budou dostávat hodně prostoru. Kdy jindy než letos. My jsme ho pořádně neprověřili. Nebylo to od nás to, co jsme si představovali. Ale to, co měl, vyřešil skvěle.“

Jak snášíte, že už nejste jasnou jedničkou Zlína, která nastupuje do každého zápasu?

„Já bych chytal furt. Síly mi docela stačí. (klepe na dřevo) Ale po pravdě, je to docela náročné. Měli jsme dost cestování. Kluci toho asi mají hodně. Když si to Hufíček (Daniel Huf) zaslouží, ať dostane prostor. Pracuje na sobě, chytá výborně. Já musím makat o to líp, abych mu to ztěžoval.“ (úsměv)

Jak jste přemýšlel u rozhodujícího trestného střílení Jakuba Fleka, který se trefil k tyči?

„Byl jsem nazlobený. Myslel jsem, že jsem to chytl. Šlo mi to skrz beton do brány, trošku se štěstíčkem. To mě mrzelo.“

Zlín - Karlovy Vary: Bonusový bod pro hosty vystřelil z trestného střílení Flek, 1:2p

O co v této podivné sezoně hrajete?

„Zaprvé o svoje jméno, které nosíme na drese. Mám tam Berana, ve Zlíně jsem vyrůstal a miluju to tady. Když jdu po ulici, všichni mě znají, zdraví a nic mi neodpustí. Musím chytat furt naplno, abych se mohl projít se psem po Malenovicích a měl klidnou duši. Bojujeme za sebe a za klub.“

Určitě chcete taky postoupit do play off, ne?

„Já chci vždycky ten největší úspěch. Je mi jedno, pokud se sestupuje nebo ne. Jestli máme čtyřicet, padesát nebo šedesát procent platu. Od toho se snažím oprostit. Bez diváků je to těžké. Slyšíte, že zase zavřou restaurace. Všem přeji pěkné svátky, aby se zase začaly točit peníze a abychom byli všichni zdraví. Doufám, že se z toho brzy dostaneme. To je moje novoroční přání a přeju to všem.“

Je pro vás osobně komplikací, že se restaurace zavřou už v osm večer?

„Pro mě ani ne. Mám skvělou přítelkyni, která se o mě stará. Za to jí moc děkuji. Navaří mi. Ale celkově jsme biti všichni. Za všechny mě ta situace mrzí. Nejradši bych byl, kdyby lidi přišli normálně na hokej, koupili si klobásu, zafandili si a třeba po mně hodili pivo, když bych se jim nelíbil.“

Dočkáte se fanoušků ještě v této sezoně?

„Já jsem pozitivní člověk. A teď ne covidově. Doufám, že bude vakcína. Otázka je, zda budou lidé chodit na očkování. Aspoň na play off by bylo fajn, kdyby nějací diváci mohli přijít. Modlím se každý den, aby se opatření rozvolňovala. Ale PES na nás štěká a spíš nám to zpřísňuje. Už to tolikrát vypadalo, že to bude dobrý, a zase to bylo špatný.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:07. Herman Hosté: 23:51. Redlich, 64:05. Flek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Řezníček, Ferenc, Nosek (A), M. Novotný, Žižka (C), Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – J. Ondráček, Hejcman, Vopelka – Kubiš (A), P. Sedláček, Šlahař – Okál, Poletín, Václavek. Hosté: Hamrla (Horák) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pešina, Veselý – Rampír, Špringl Stadion

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 17 14 1 2 0 76:42 46 2. Plzeň 19 12 3 1 3 74:42 43 3. K. Vary 18 11 3 0 4 53:50 39 4. Sparta 20 11 1 2 6 68:46 37 5. M. Boleslav 18 10 2 2 4 69:44 36 6. Mountfield 19 10 1 0 8 57:44 32 7. Liberec 19 7 2 2 8 52:51 27 8. Brno 17 5 2 1 9 43:54 20 9. Vítkovice 17 4 2 4 7 38:51 20 10. Litvínov 17 3 4 1 9 33:45 18 11. Zlín 18 5 1 1 11 46:58 18 12. Pardubice 18 3 3 2 10 40:61 17 13. Olomouc 18 5 0 2 11 32:63 17 14. Č. Budějovice 19 2 0 5 12 42:72 11

