Bez strachu a respektu! Motor udolal lídra a Prospal zářil: Moc mě to těší

Zbytečné výpadky, hloupé fauly a až moc velká ustrašenost. Především tyto faktory doposud srážely České Budějovice při extraligovém tažení v nynější sezoně. Prospal těžce snášející porážky jen často kroutil hlavou nad zpackanými představeními a nedávno i nad tím, jak má „prostě hloupej tým“. V pátek proti našlapaným Ocelářům ale nastoupil docela jiný Motor. Byl odvážný, z lídra se nesložil, držel s ním krok, věřil si a hlavně podle trenérových slov konečně dodržoval předem domluvenou hru.

„Kluci dodrželi to, co jsme si řekli před zápasem. Tentokrát jsme odehráli celých šedesát minut plus prodloužení. Proti vedoucímu celku tabulky to byla velká výzva a moc mě těší, že jsme dokázali držet krok s tak kvalitním soupeřem. Podali jsme parádní, obětavý výkon, podepřený vynikajícím brankářem. Druhý bod pro nás je zasloužený za nasazení,“ těšilo Prospala po prvním vítězství na vlastním ledě.

České Budějovice - Třinec: Po faulu na Douderu jel trestné střílení Stránský. Patera ho vychytal

Na hrůzu nahánějící Oceláře, jenž zatím v nynější sezoně ani jednou nevyšli bodově naprázdno, platila obrovská jihočeská obětavost. Nedisciplinovanosti se Motor ke své smůle nevyhnul, útočník Roman Přikryl se po neproměněném trestném střílení nechal v potyčce za bodnutí koncem hole vyloučit na pět minut + do konce utkání, čímž pomohl hostům k vyrovnání.

Rozjet tradiční gólovou show se ale Třinci v Českých Budějovicích nepodařilo. Domácí salvu ustáli a po dvou na obou stranách neúspěšných trestných střílení se v prodloužení radovali z vítězného gólu Ondřej Slováček.

Giganta se Motor (možná až moc) nebál. „Řekl bych, že do zápasu jsme konečně šli bez větších obav, bez většího strachu a respektu, i když Třinec by si ho možná zrovna zasloužil. Hráli jsme v určitých fázích klidněji. Nehonili jsme se nahoru a dolů. Myslím, že naše hra může slavit úspěch, ale jak říkám, chce to sebevědomí. Pokud se jako mančaft zvedneme, a proti Ocelářům jsme se odrazili, bude naše hra fungovat,“ řekl po utkání útočník Matouš Venkrbec.

Varaďa ocenil Pateru. Z výsledku byl zklamaný

V duelu s posledním českým mistrem se nováček ještě musel obejít bez Miroslava Formana, dočasně zapůjčené posily ze Sparty, chyběli i bývalí Oceláři Martin Stránský a Vladimír Roth. Důležité role se ale skvěle zhostil gólman Jiří Patera, který řádně deptal ofenzivní mašinu, dokonce vychytal v prodloužení i trestné střílení Matěje Stránského, momentálně nejlepšího extraligového střelce. Před výkonem brankáře Vegas Golden Knights smekl Prospal, ale i kouč poražených Václav Varaďa, který uznal, že svůj tým podržel v důležitých chvílích.

Po teprve třetí prohře v sezoně trenér Ocelářů nebyl vůbec nadšený. „Z výsledku jsem zklamaný. V bojovném utkání, které domácí zahráli nesmírně obětavě, jsme nenaložili dobře s přesilovkami. Ve třetí části šel výkon nahoru, kluci zamakali a pomohla nám pětiminutová přesilovka, z níž jsme dokázali vyrovnat. Vítězství viselo na vlásku, ale netrefili jsme otevřenou bránu a v prodloužení nedali trestné střílení, proto máme jenom bod,“ hodnotil duel Varaďa.

Budějovické hokejisty po dlouhé době hnalo na tribunách také několik fanoušků, kteří po splnění přísných opatření mohli přijít na zápas (dorazil i bubeník), podpořit své mužstvo, nebo si konečně vychutnat tradiční klobásu. Venkrbec po utkání neskrýval nadšení. „Byl to skvělý signál! Bylo jich sice trošičku, ale musím říct, že byli úžasní. Nepřetržitě fandili celý zápas. Snad si to užili i oni. My jsme rádi, že jsme s nimi mohli sdílet vítěznou radost.“

Po senzačním vítězství si ale Budějovičtí jasně uvědomují, že na poslední výkon musí navázat. Další bitva čeká Motor v neděli znovu doma proti nenáviděnému Hradci Králové, od kterého v úterý schytal výprask 1:6.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:24. Michnáč, 62:12. Slováček Hosté: 43:27. Marcinko Sestavy Domácí: Patera (Strmeň (A)) – Slováček, Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Pavel, Lytvynov, Suchánek, Roth – Jonák, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, Raška I – Gilbert, Michnáč, D. Voženílek – Karabáček. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion Budvar aréna Návštěva 156 diváků

