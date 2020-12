Forman po 11 letech poprvé mimo Spartu! Dočasně se rozehraje v Motoru

Po jedenácti letech bude hrát Miroslav Forman extraligu za jiný tým, než za Spartu. Do konce ledna bude hostovat v Českých Budějovicích, poprvé by měl nastoupit v neděli proti královéhradeckému Mountfieldu. Pikantní je, že následující duel čeká jihočeský celek v úterý právě v Praze.

Dvojnásobný reprezentant nedostával v poslední době v dresu Sparty moc času na ledě, v posledních dvou duelech nehrál. Naposledy nastoupil začátkem prosince v Třinci. „V Českých Budějovicích by mohl mít větší vytížení, což je důvod jeho dočasného přesunu,“ potvrdil hráčův zástupce Martin Podlešák.

„Míra se v posledních zápasech ocitl na hraně sestavy, proto jsme se dohodli, že pro něj bude nejprospěšnějším řešením hostování do Českých Budějovic s tím, že se na konci ledna vrátí zpět k nám. Motor o něj měl velký zájem, měl by si vybojovat místo v elitních formacích. Věříme, že se zde dobře rozehraje před závěrem základní části,“ uvedl na webu Sparty sportovní ředitel Petr Ton.

V posledním celku extraligy dostane Forman větší prostor. Oblíbenec pražských fanoušků je bojovník, svým zarputilým stylem by se mohl zamlouvat i trenéru Václavu Prospalovi v Českých Budějovicích. Hostování potrvá do 31. ledna, kdy končí přestupní termín. „Pak by se měl vrátit do Sparty,“ dodal Podlešák.

„Míra není hráč do čtvrté formace a u nás se pro něj momentálně nenašlo takové využití, jaké bychom si pro něj představovali. Proto jsme se domluvili na hostování s Českými Budějovicemi, kde bude dostávat velký prostor a hodně času na ledě,“ věří i kouč Sparty Miroslav Hořava.

Forman za pražský tým sehrál v tomto ročníku 15 utkání, připsal si šest bodů (2+4). Celkově nastoupil v nejvyšší soutěži ke 456 střetnutím, s bilancí 226 bodů (81+145). Všechny zápasy sehrál za Spartu. V prosinci 2016 nastoupil dvakrát za Česko v utkáních Euro Hockey Tour.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 17 14 1 2 0 76:42 46 2. Plzeň 19 12 3 1 3 74:42 43 3. K. Vary 18 11 3 0 4 53:50 39 4. Sparta 20 11 1 2 6 68:46 37 5. M. Boleslav 18 10 2 2 4 69:44 36 6. Mountfield 19 10 1 0 8 57:44 32 7. Liberec 19 7 2 2 8 52:51 27 8. Vítkovice 17 4 2 4 7 38:51 20 9. Brno 18 5 2 1 10 43:57 20 10. Pardubice 19 4 3 2 10 43:61 20 11. Litvínov 17 3 4 1 9 33:45 18 12. Zlín 18 5 1 1 11 46:58 18 13. Olomouc 18 5 0 2 11 32:63 17 14. Č. Budějovice 19 2 0 5 12 42:72 11

