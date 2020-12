Chvalozpěvy na Vladaře! A to má menší výstroj, nechápou spoluhráči

Nedávná pardubická transakce Daniela Vladaře, jejž do náruče majitele Petra Dědka přihrál zadovkou kladenský boss Jaromír Jágr, se jeví jako prvotřídní majstrštyk. Až takový, že do klubu může přivát nervozitu, neboť 23letý gólman Bostonu bude záhy očekáván v organizaci Bruins. Dynamu se jistě začne stýskat… Východočeši ve 27. kole Tipsport extraligy vyhráli v Liberci 2:1 a stoupají tabulkou. „Liberec ztroskotal na našem brankáři, který podal exkluzivní výkon,“ smekl David Havíř, druhý trenér Pardubic.

Vladař zapsal pod Ještědem 37 zákroků, po pátečním čistém kontu na ledě Komety (3:0) vyšvihl další bravurní šichtu. Nestačil pouze na luxusní střelu kapitána Tygrů Petra Jelínka, kterou brankáři ukryla clona obránce Jakuba Nakládala. „Pokud se rozjede NHL, tak Vladymu poděkujeme, popřejeme mu štěstí. Ukazuje tady kvality, a že je v nejlepší lize právem,“ pravil útočník Vladimír Svačina.

Vladař v Dynamu zápasy: 5 výhry/porážky: 3/2 úspěšnost zákroků: 95,5% gólů na zápas: 1,36 zákroků na zápas: 29,6

„Všichni to vidí, tendence jeho výkonů je stoupající a podává výkony, které asi každý čekal. Drží celý tým, pak se zvedají i hráči. A výsledek toho je naše bodové hodnocení v tabulce,“ těší Havíře, asistenta nového kouče Richarda Krále.

Vladař v pěti utkáních zaznamenal tři vítězství, navíc bod za porážku s Karlovými Vary 1:2 po nájezdech. Gólový průměr stlačil na úctyhodnou cifru 1,36 a procento úspěšnosti zákroků vytáhl na téměř 96 procent. A to přitom jde na něj večer co večer okolo třiceti střel. „Máme gólmana z Bostonu, tak ho musíme nechat vyniknout, potřebuje se taky trochu ukázat,“ usmál se Svačina.

Vladař po 60 čistých minutách v Brně držel dvě třetiny nulu i pod Ještědem. A Svačina věřil, že to znovu dotáhne do neposkvrněného konce. „Doufali jsme, že i dneska vychytá nulu, protože pět třetin nedostal gól. On je v bráně strašně veliký. I na tréninku je strašně těžké mu gól dát. Když si vezmu, že má z Ameriky menší výzbroj, než gólmani v Evropě, stejně tam nemá žádné místo,“ kroutí hlavou.

Tříbodového exportu si nesmírně cení. „Moc týmů v Liberci nevyhrává a moc zápasů během kariéry si nepamatuju, kdy jsme tady byli úspěšní. Po nás jsou teď každé body nesmírně cenné. I když to třeba na počet střel nevypadalo, tak jsme se snažili hrát ze zabezpečené obrany a čekat na příležitosti Trenéři nám říkali, že jich moc nebude a o to více se máme soustředit na šance, které si uděláme, abychom se s nimi poprali a využili je…“

Tak se i stalo.

Tygři se po dvou výhrách nad Kometou a Boleslaví vrátili zpět na zem, kam je sesadila sada pěti porážek. „Bohužel nedáváme tolik gólů, kolik bychom měli a hrozně lacino inkasujeme. Dnes jsme jim dva góly darovali,“ připomněl kapitán Tygrů Petr Jelínek do cíle dovedené brejky Dynama. „Pustili jsme je do tří na jednoho, pak dva na jednoho. To se nesmí stávat…“

