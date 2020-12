Král asi zůstane v Česku! Je to v jednání, potvrdil klíčový bek Komety

Čtyři porážky v řadě, sterilní ofenziva a herní pohoda fuč. Respektive, Kometa do ní v této sezoně ještě nenaskočila. Furt to není ono. Ať se příznivci brněnského klubu nehroutí, blíží se k nim jedna dobrá zpráva. Podle informací iSport.cz je blízko setrvání klíčového obránce Filipa Krále (21) až do konce sezony! Talent s kontraktem v Toronto Maple Leafs nejspíš za moře nezamíří, neboť start farmářských soutěží je krajně nejistý. Sebevědomý Král by se Zábranského partě dál náramně hodil, vypracoval se do pozice nejlepšího ofenzivního zadáka týmu. Potvrdil to i proti Třinci (1:3).

Filipe, je pravda, že se řeší vaše setrvání v extralize?

„Je to tak. Je v jednání, že bych zůstal celou sezonu. Já teď jen čekám, co mi řeknou. Uvidíme, jak se to vyvine. Pokud tady mám zůstat celou sezonu, udělám, co je potřeba.“

Určitě chcete, aby se zvedly hra i výsledky Komety. Co vás nejvíc trápí?

„Naším největším problémem je asi důraz v zakončení. Taky puky se neodrážejí tam, kam bychom potřebovali.“

Ukázal vám Třinec, proč je v soutěži nejlepší?

„Určitě je to silný soupeř. V přesilovce má zkušené hráče, kteří si dokážou poradit. Ale v extralize není žádný tým slabý. I my máme zkušenou první lajnu. Akorát musíme počkat, až jim to taky začne lepit. Na každý zápas se připravujeme stejně. Zatím to bohužel moc nevychází. Snažíme se pracovat na fyzičce, ale to je v této chvíli hrozně těžké. Až v repre pauze bude čas se do toho dostat. Věřím, že po ní na tom budeme mnohem líp. Teď ještě musíme zvládnout úterní zápas v Olomouci.“

Hrajete hodně. Těší vás to?

„Jsem rád za to, jak mě trenéři využívají. Dostal jsem se i do přesilovky. Teď už tomu chybí jen ty výhry. Je na těžké na hlavu, že se nám nyní nedaří. První třetinu s Třincem jsme zvládli obstojně. Všechno ztroskotalo na začátku druhé třetiny.“

Často vyjíždíte až na hrot útoku. To je vaše hra, že?

„Máte pravdu. Hraju tak, jak je potřeba a jak mi trenéři řeknou. Nesnažím se měnit. Pokouším se pomoct i do útoku.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:3. Oceláři si upevnili vedení! Rozhodli ve druhé třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:27. Vincour Hosté: 21:57. Roman, 23:18. Hrňa, 32:18. P. Vrána Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – J. Zbořil (A), Pyrochta, Hájek, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Kunc, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena

