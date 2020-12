Forma v extralize: Kometa k pláči a hradecký fén! Národní tým Sparta

Hokejisté Sparty se radují z gólu Romana Horáka (vpravo) • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Různý počet zápasů v extraligové tabulce je v koronavirové době běžnou praxí. V jednom týdnu se sehraje několik dohrávek, sem tam se do programu vloudí i předehrávka. Fanoušci tak mohou být rádi, když se odehraje kompletní kolo, tak jako v neděli. Některý tým pak má 19 a jiný 22 zápasů... Tabulka tedy nemusí být vždy vypovídající. I proto přijde vhod žebříček deníku Sport a webu iSport.cz popisující s lehkou nadsázku formu jednotlivých týmů v uplynulém týdnu.

14. Kometa Posun oproti minulému týdnu: -4 Stejně mizerně jako ona na tom byla tenhle týden už jenom bulharská policie. O víkendu totiž použila slzný plyn, jenže foukal vítr. Vítr proti. Kometa začíná být postupně taky docela dost k pláči. SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:3. Oceláři si upevnili vedení! Rozhodli ve druhé třetině

13. Zlín Posun oproti minulému týdnu: -7 Nový hit Václava Neckáře: „Radost, body, bohatství, nechali jsme ostatním. Už slyšíme lidi na půlnoční zpívat v kostele. Prohraje Zlín. Prohraje-e-e-e Zlín. Kašík v bráně ztrápený, občas se usměje.“ SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:4. Třetí prohra Beranů v řadě, vítěznou branku si připsal Bambula

12. Plzeň Posun oproti minulému týdnu: -11 Na rovinu? Jednou ty porážky přijít prostě musely. Princezna Lada taky musela chvíli drbat nádobí v myším kožíšku. Teď ho máte místo nóbl róby vy. Takže klid, fárat... A do Ježíška bude zase dobře. SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:2p. Hanáci dokonale zaskočili rozjeté Západočechy

11. České Budějovice Posun oproti minulému týdnu: +1 Zaplatím to za vás. Vydělám největší peníze na vakcíně. Neprovokujte Viktora z vaší disciplinárky, on mě přečetl, za všechno můžu já. Dejte mu klid, ať jde Covid, pardon lovit, další info. Sorry, boys. Váš Bill Gates. SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 2:1p. Nováček zaskočil lídra tabulky. Sebral mu dva body

10. Karlovy Vary Posun oproti minulému týdnu: -7 Štika ligy? Až teď se teprve uvidí, jaká je to ryba. Odchodem Kašeho s Laukem za moře zmizí důležitá ofenzivní páteř. Jestli přežije a dál se bude proplétat tabulkou jako úhoř, nebo pojde. SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 1:2p. Flek získal pro svůj celek druhý bod z nájezdu

9. Vítkovice Posun oproti minulému týdnu: +4 Roman Polák je drsňák, tvrdý chlap. Ale proč musel testovat pevnost a kvalitu umístění suspenzoru litvínovského Martina Havelky, je pro nás záhada. Měl by jíst týden k obědu býčí žlázy. Ať trochu vnímá to utrpení... Litvínov - Vítkovice: Polák vrazil Havelkovi hokejku mezi nohy hned vedle sudího. Okamžitě šel do šaten

8. Mladá Boleslav Posun oproti minulému týdnu: -6 Je pěkná blbost dávat mikrofony rozhodčím. Přimlouváme se, ať dají někdy techniku Martinu Ševcovi. Jeho proslov k rozhodčím v Liberci se dá příští prosinec, pokud budeme pořád v karanténě, pouštět místo čerta. Liberec - Mladá Boleslav: Martin Ševc napadl Filippiho, utrousil nějaké to slůvko a šel pod sprchu

7. Litvínov Posun oproti minulému týdnu: +1 Směrem dopředu je to pořád takové vánoční cukroví, které jste vytáhli z mrazáku a tři roky na něm ležel pórek. Na pohled O. K., chuť nevábná. Takhle vysoko je díky Godlovi a jeho dvěma nulám. SESTŘIH: Zlín - Litvínov 0:2. Třetí výhra Vervy v řadě, dlouhé čekání na gól utnul Hanzl

6. Olomouc Posun oproti minulému týdnu: +5 Minule po porážce od Plzně utrousil Jakub Valský, že takhle slabou ji ještě neviděl. Frajeřinky? Až moc široká ramena? No, v Plzni zápas rozhodl v prodloužení. V sebevědomí může klidně vyskočit na level Ibrahimovič. Plzeň - Olomouc: Překvapení! Valský vystřelil hostům bonusový bod navíc, 1:2 1:2p

5. Pardubice Posun oproti minulému týdnu: +2 Do téhle sezony platilo, že si při nákupu hráčů počínají jako Vilém Telle. Vyložená střelba. A ne na jablko na hlavě, spíš mezi oči. Ale teď? Vladař a Camara? Pánové, to je už Vilém Tell! Šíp zasáhne přesně, co má. SESTŘIH: Kometa - Pardubice 0:3. Vladař vynuloval Brno, připsal si 30 zákroků

4. Liberec Posun oproti minulému týdnu: +10 Pořád to trvá. I kdyby za něj nastoupily roztleskávačky se zavázanýma očima, Boleslav doma prostě porazí. Poslední úspěch hostí se datuje do doby, kdy ještě v Chile netušili, kdo je Václav Klaus a že rád pera (rok 2010). SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 3:2. Bruslaři opět neuspěli pod Ještědem, padli po rekordní sérii

3. Třinec Posun oproti minulému týdnu: +1 Rada pro sázkaře. Pořád to na ně perte. Jakmile se proti nim postaví někdo ze dna? Naházejte peníze do kanálu a zalijte colou, vyjde to nastejno. Oceláři zbabrali už zápas v Pardubicích, teď padli s Motorem. Kometa Brno - Třinec: Oceláři si vytvořili tlak. Na jeho konci byl Roman, 0:1

2. Mountfield HK Posun oproti minulému týdnu: +7 Stačí, aby se kabinou prohnal fén (Schön) a najednou to jde. Tři zápasy, tři výhry, jedna dokonce v Karlových Varech, které Hradci sedí podobně jako roundup bylinkové zahrádce. To se počítá. SESTŘIH: Mountfield HK - České Budějovice 6:1. Hradečtí rozstříleli Jihočechy šesti brankami