Stránský rozjel kanonádu dojemným gestem. Gól poslal dědovi do nebe

Zkušený útočník Matěj Stránský (27) je jednou z klíčových součástek ocelářské mašiny. Týmu, který suverénně vévodí Tipsport extralize a bodoval i ve dvacátém (!) utkání v řadě. Třinec tím posunul rekordní hranici duelů bez prohry, dosavadní maximum držel Vsetín s osmnácti výhrami v řadě. Klíčovou roli v tom hraje právě elitní formace.

Konkrétně proti Vítkovicím nasázela první řada s Matějem Stránským, Martinem Růžičkou a Petrem Vránou, kterou na přesilovku doplňuje střelec Erik Hrňa, čtyři branky. A minimálně další čtyři měla na hokejkách. Jsou neudržitelní, okupují první příčky kanadského bodování, brání se velmi těžce.

„Jsou hrozně šikovní, rychlí, draví a je hodně těžké je bránit. To šlo i vidět, často jsme to nezvládli,“ posteskl si vítkovický obránce Lukáš Kovář, který v sezoně 2017/18 v Třinci hrával a má s ním i stříbrnou medaili. „Na jejich přesilovky jsme se připravovali, dívali jsme se, jakou mají šablonu, ale vždycky nám tam nějaký detail nevyšel... Oni si krosovou přihrávku umí najít, z toho nám dali dva góly. Jezdí nahoru dolů, dokážou si najít volné místečko a také to umí využít.“

Konkrétně Matěj Stránský šel do zápasu se speciální motivací. Minulý týden přišel o dědu (ne o Vladimíra Stránského, který s Vítkovicemi získal titul v roce 1981). I kvůli tomu se následně omluvil z reprezentace, když ho Filip Pešán dodatečně nominoval místo Filipa Zadiny, který už se vrací do zámoří. „Je mi to líto, ale rodinná záležitost je pro mě momentálně důležitější,“ vysvětloval dodatečně Stránský. „Cítil jsem to tak. Zůstanu doma, abych mohl být s rodinou. Doufejme, že v národním týmu dostanu šanci příště.“

Třinec - Vítkovice: Marcinko byl vykázán do šaten za vyhození hole ze hřiště

O důvod víc se ukázat

Proti Vítkovicím chtěl hrát. V klubu vyrůstal, hrál tam až do roku 2010 než odešel do zámoří. Chtěl výhru věnovat dědovi. Navíc táta Darek byl osm dní zpátky společně s Mojmírem Trličíkem a Ladislavem Svozilem z vítkovické střídačky odvolán. O důvod víc se ukázat. A příležitostně pak popíchnout strýce Patrika Rimmela, který je od léta manažerem ostravského klubu.

„Moc kluků z Vítkovic už sice neznám, beru to jako každý jiný zápas, ale jsem rád, že jsme vyhráli derby,“ přitakal Stránský. Po trefě na 1:0 zvedl ruku k nebi a poslal pozdrav do nebe. „Minulý týden zemřel dědeček, bylo to pro něho. Takhle jsem si to přál, dát gól a poslat mu ho nahoru. Určitě se dívá.“

Přidat pak mohl další dva góly. Při přesilovkách dostával do „kanceláře“ před vítkovickým gólmanem parádní pasy. Dvakrát ho ale efektně betonem vychytal Daniel Dolejš. „Matěje jsem zažil ve vítkovické mládeži, teď je tedy o mnoho lepší,“ připomenul vítkovický obránce Lukáš Kovář. „Je velký, silný, rychlý a šikovný. Nejhorší možná kombinace! Kolem branky se strašně špatně brání. On a Marcinko. Kolem brány jsou neskutečně silní a je těžké s nimi bojovat.“

Z přesilovek Oceláři nasázeli čtyři góly. I bez Filipa Zadiny (vrací se do Detroitu), Lukáše Jaška (reprezentace), Miloše Romana (zranění) a Tomáše Marcinka (vyloučen do konce zápasu) byli ve hře v pěti proti pěti suverénní. Rozdíl ve skóre mohl být daleko vyšší. „Přišli kluci z Frýdku-Místku, co čekají na šanci,“ připomněl Stránský doplnění sestavy. „V klidu můžou hrát, protože s námi trénují, znají systém i sestavu a je to pro ně šance se ukázat. Dát góly, prosadit se a zůstat s námi.“

I vítkovický trenér Miloš Holaň uznal, že vítězství Třince bylo jednoznačné. „Krutý výsledek, ale zasloužený, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích, neměli jiskru, bylo tam málo střelby a pohybu. Hráli jsme ustrašeně a dali jim soustu přesilovek, byť víme, že je mají nebezpečné.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 6:0. Demolice rivala v derby! Kořenář má první nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:19. M. Stránský, 09:29. Hrňa, 22:55. O. Kovařčík, 24:53. Martin Růžička, 36:06. Hrehorčák, 44:53. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kurovský, R. Veselý, Kofroň. Hosté: Mi. Svoboda (25. Dolejš) – R. Polák (C), Trška, Štencel, Koch, R. Černý, L. Kovář, Kubeš – Werbik, Hruška (A), Schleiss (A) – M. Kalus, Marosz, Dej – Mallet, Baláž, Dočekal – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Pešina, Lacina – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE