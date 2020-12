Schön bere Dědkův průvan, rád by víc peněz za TV práva. Co říká Motoru?

Pokud někdo za marketinková práva nabízí více peněz, než extraligovým klubům chodí doteď, je naší povinností to řešit. To o úvodním návrhu Petra Dědka říká Miroslav Schön, prezident hradeckého Mountfieldu. Sám vnímá nevyužitý potenciál v oblasti vysílacích práv. „Tam je to podhodnocené,“ míní klubový boss. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o případném vyrovnávání nabídky ze strany BPA i reakcích dalších majitelů klubů.

Vlastníci klubů se postupně noří do rámcové nabídky byznysmena Petra Dědka, jenž míní tuzemským klubům poskytnout řádné přilepšení oproti stávajícímu kontraktu letitého partnera BPA. Zdá se, že odezva je spíš pozitivní. „Nedovedu si představit, že by BPA dorovnávala nabídku pana Dědka. To by bylo absurdní,“ reaguje Miroslav Schön.

Co říkáte aktivitě Petra Dědka?

„Pan Dědek je bezesporu úspěšný byznysmen, ve sportovním marketingu má zkušenosti, byť ne přímo v hokeji. Jestliže se objeví jakákoli nabídka, která může do hokeje přinést víc finančních prostředků, kluby se tím musí zabývat, jinak by byly samy proti sobě.“

A oslovila vás jeho předběžná nabídka, byť není zdaleka propracovaná do detailů?

„Chápu, že nemůže být detailní, v tuto chvíli pan Dědek reaguje na situaci, kdy nám BPA nabízí určité prostředky (1 milion) výměnou za prodloužení stávající smlouvy. On na to zcela logicky reaguje tak, abychom se s BPA neunáhlili. Rozumím tomu, že jde z jeho strany o hrubé obrysy. Na druhou stranu, o možnosti dostat do hokejového marketingu více peněz, mluvím já sám několik let. Tato myšlenka mi není vůbec cizí.“

Považujete nabídku zahrnující navýšení ročního příspěvku 9,3 milionu na 15 za reálnou?

„To netuším. Jisté je, že pan Dědek si nechce z případné ostudy ušít kabát, předpokládám tedy, že ví, o čem mluví.