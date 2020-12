Boj o práva začal, extraliga řeší Dědkův návrh. Řezníček i o střetu zájmů

Skupinka fanoušků Českých Budějovic, kterou klub vpustil na stadion. Hrozí mu za to pokuta... • Profimedia.cz

Zatroubil do bitvy a extraliga zpozorněla. Pardubický majitel Petr Dědek se v pondělí veřejně přihlásil, že má se svojí společností Relmost zájem o marketingová a televizní práva , chce soutěžit s BPA a porazit ji. Majitelé klubů jsou obezřetní, v žádném případě teď nestojí bezvýhradně za ním. Jeho nabídka ale zaujala, dnes tak nejspíš padne scénář, že by se prodloužila smlouva o další rok s BPA. První kolo by tak vyhrál Petr Dědek. A začne boj, na kterém hokej může vydělat. Jak se na nabídku dívá šéf Komety Libor Zábranský, jak reagovala BPA a co bude dál? V prémiové části článku čtěte i rozhovor s ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem.

Výzva Petra Dědka pro extraligu zní poměrně jasně. BPA vám nabízí milion na tuto sezonu navíc s tím, že za to se jí extraliga upíše na další sezonu do jara 2024. Podnikatel, který v létě koupil Pardubice, vystřelil nabídku, že dá každému klubu milion teď, to samé příští sezonu, o rok později zase. A v sezoně 2023/24 každý klub dostane o 5,7 milionu víc, než nabízí BPA.

Všechny kluby od něj v pondělí dostaly e-mail s hrubou nabídkou a srovnáním, co nabízí proti stávajícímu partnerovi. Jeho společnost Relmost by marketingová a televizní práva chtěla od roku 2023 na deset let.

BPA zatím netasí tak silná prohlášení jako Dědek. „Zaznamenali jsme zájem pana Dědka finančně podpořit Tipsport extraligu. Vítáme každého, který stejně jako my a partneři Tipsport extraligy chce klubům pomoci,“ říká generální ředitelka společnosti Jana Obermajerová.

„Nám v BPA na českém hokeji a jeho dalším rozvoji velmi záleží, což je ostatně z dlouholetého partnerství nejen extraligy, ale i dalších soutěží a národní reprezentace zřejmé. S kluby a partnery již jednáme o podmínkách spolupráce na další období, ačkoliv máme platnou smlouvu do sezony 2022/23 včetně,“ tvrdí.

Ale nejspíš dojde k tomu, že dnes padne varianta, že by si kluby odkleply milion teď do kasy a prodloužení svazku s BPA o další rok. Majitelé a šéfové klubů