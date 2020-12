Zadina: Pokud by se Detroitu dařilo jako Třinci, nezlobil bych se

„Chci znovu poděkovat celé organizaci, že jsem mohl za Oceláře nastupovat,“ komentoval pro klubový web Zadina. „Na tohle období budu vzpomínat velmi rád, bylo parádní. Tým byl velmi silný, šlapal výborně, trenéři i spoluhráči skvělí. Na ledě to byla pohádka, sbírali jsme body, hodnocení je proto jen pozitivní. Je jasné, že kluky budu pozorně sledovat i ze zámoří. Snad letos znovu udělají nějaký úspěch.“

Filip Zadina vyšel vstříc klubu, kde ve čtyřech letech dělal na ledě své první hokejové krůčky, i tím, že se podílel na úhradě vysoké pojistky. Začátek soutěže mu smolně utekl, zranil se ve finiši přípravy. „Když někdy v polovině září přišlo zranění, tak jsem si v duchu říkal - ach Bože, proč zrovna teď!? Hrozně jsem se těšil na hokej a právě teď musím být mimo. Pak ale přišel celostátní lockdown a stejně se skoro měsíc nehrálo. Aspoň jsem se stačil uzdravit a vrátit se na led. Vynechal jsem proto vlastně jen dva zápasy. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré.“

S Třincem byl u rekordní jízdy, tým Václava Varadi a Marka Zadiny bodoval ve všech dvaceti zápasech. A suverénně je na špici soutěže. „Minulý rok se nám s Detroitem nedařilo a najednou jsem byl v týmu, který naopak skoro non stop vyhrával,“ pochvaloval si Zadina. „Byla to fakt příjemná změna. Po pár letech jsem si znovu zkusil extraligu a musím říct, že její úroveň není vůbec špatná. Je tady spousta šikovných hráčů, opravdu jsem byl mile překvapen.“

V pátek Zadina společně Hronkem odcestovali do zámoří. „Po příletu musíme podstoupit sedmi až desetidenní karanténu, musíme jít na testy,“ přibližuje sled nadcházejících událostí. „Těsně po Vánocích bychom se pak měli připojit k týmu. Od 30. prosince by měl začít tréninkový kemp, zatím ještě s menším počtem hráčů. Co mám poslední zprávy, tak nový ročník NHL by mohl odstartovat okolo 20. ledna. Vše se ale teprve teď intenzivně řeší.“

Ambice má Filip Zadina jednoznačně dané. „Sám od sebe čekám lepší výkony, chtěl bych být větším přínosem. A co se týče týmu, tak máme v kádru několik nových kluků a těžko teď odhadovat, jak si kolektiv po tak dlouhé pauze bez hokeje sedne. Rozhodně bychom ale chtěli prožít lepší sezonu, než byla ta minulá. Pokud by se nám dařilo tak dobře, jak tomu bylo s Třincem, určitě bych se nezlobil!“

