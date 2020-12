Prokeš po další prohře Motoru: Jsme v rejži, že to už není možný…

Co rozhodlo zápas v Mladé Boleslavi?

„Hodnotí se mi to strašně těžko, protože to je snad dvacátý zápas, který jsme prohráli o gól. Rozhodl asi vstup do třetí třetiny, kdy si necháme dát dva rychlé góly a pak to zase honíme…“

Přitom jste předvedli slušný výkon, měli jste přes 40 střel. Musí vás hodně mrzet, že odjíždíte s prázdnou.

„Tohle si říkáme skoro po každém zápase. Hrozně bych chtěl, abychom se z toho dostali. Bohužel.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 5:4. Špatný nástup do třetí třetiny stál Motor body, rozhodl Jääskeläinen

Mladá Boleslav vám trochu nahrála, když se ve druhé třetině spíše věnovala rozhodčím než samotné hře. Byla tam šance uskočit na větší gólový rozdíl?

„Přesně tak. Je škoda, že jsme tam nedali ještě třetí gól, který by nám hodně pomohl. To je náš další problém, že se na góly hrozně nadřeme. Místo, abychom si pomohli nějakým gólem do šatny, tak si ho ještě necháme dát.“

Vy jste se prosadil poprvé v extralize. Předpokládám, že byste ho raději vyměnil za výhru, ale těší vás i tak?

„Přesně, jak říkáte. Mám z toho smíšené pocity. Samozřejmě jsem rád, protože jsem na to čekal sakra dlouho. Ale tady v té rejži, ve které se nacházíme, to už není možný… Za výhru bych ho vyměnil.“

V posledních dvou prvoligových sezonách jste dával hodně gólů. Pomůže vám premiérová extraligová trefa k většímu sebevědomí i o patro výš?

„Stoprocentně, ale zase se k tomu vrátíme. Nejvíc by nám pomohly třeba dva vyhrané zápasy za sebou nebo nějaká šňůra, která by nás vrátila do tabulky. A sebevědomí by nám nalila všem.“

Bodově se vám výrazně dařilo na hostování v Havířově (2+5). Stihl jste ale jen tři zápasy a pak vás postihla nákaza koronavirem. Je to tak?

„Když začnu Havířovem, tak to splnilo účel, za kterým jsem tam šel. Všechny tři zápasy se nám podařilo vyhrát, mně osobně se taky dařilo. Ale bohužel to skončilo desetidenní pauzou. Byl jsem z toho hodně zklamanej, protože mi nic nebylo a musel jsem být deset dnů doma. To příjemný fakt nebylo.“

Madeta Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:19. Fillman, 37:26. Bičevskis, 40:50. P. Kousal, 41:23. Jääskeläinen, 53:51. Jääskeläinen Hosté: 26:05. Forman, 29:50. Prokeš, 44:00. Forman, 59:41. Adamský Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, G. Szturc, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Slováček, Suchánek, Roth – Christov, Jonák, D. Voženílek – Forman, Gilbert, Z. Doležal – Adamský, Prokeš, Karabáček – Michnáč. Rozhodčí Šír, Mrkva – Špůr, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků