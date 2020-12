Vytočený kouč Litvínova: Katastrofální výkon! Jdeme si jen zahrát…

Trenére, jak byste zhodnotil slabý výkon vašich svěřenců?

„Povím to stručně. To, co jsme předvedli mezi 10. a 40. minutou nemá nic společného s kolektivním sportem. Proto to odpadlo tak, jak to dopadlo. Pro mě osobně jde o velké zklamání, v našich myslích jsme asi byli u vánočního stromečku a rozbalovali dárky… Jsou tam věci, které se mi vůbec nelíbí. Není to jen otázka dnešního zápasu, už se to pár utkání vleče. Něco si z toho určitě vyvodíme.“

Je pro vás aspoň slabou náplastí, že jste snížili z 0:6 na konečných 3:6?

„Když někdo vede 6:0, tak samozřejmě podvědomě poleví. O to jsme to měli lehčí. Našich prvních deset minut bylo celkem solidních, pak jsme dostali dva rychlé góly a naše hra se úplně rozpadla. Mrzí mě věci, které se staly, ty jsme si s hráči vyjasnili, ale ještě o nich budeme debatovat. Ta třetí třetina je velmi slabou náplastí, takhle máme hrát od začátku až do konce. Máme velký problém odehrát zápasy celých šedesát minut, vždy vypadneme z role. Jak jsem řekl, těch třicet minut byla katastrofa.“

Litvínov přešlapuje na místě. Když už se trochu zvedne, zase rychle spadne dolů. Proč delší čas nevydrží na topu?

„Těžko odpovědět. Sami hledáme důvody. Když se každý jeden hráč obětuje pro mužstvo, je to znát. Ale těch výpadků je příliš. Umíme zahrát dva zápasy slušně, ale pak zase vypadneme na další tři. Je to i záležitost psychiky. Ale je pravdou, že když nastupujeme proti silnějším týmům, kolikrát to vypadá, že si jdeme jenom zahrát. Jako kdyby nám chyběla vítězná mentalita. Nejsme to my, kdo si jde pro vítězství, kdo chce diktovat tempo. Místo toho čekáme, co se stane, uvidíme… Když třeba bude mít soupeř horší den, začneme hrát… Tohle jednoduše nefunguje. My potřebujeme být koncentrovaní od první minuty. Prohrát můžete, ale ne tak jako dnes.“

Se sportovním ředitelem Pavlem Hynkem pracujete na posilách?

„Je to otevřené. Chceme zapojovat i mladé chalany, dostávají šanci i oni. Ale nějaké posily určitě přijdou, musíme zvýšit konkurenci v mužstvu. Někteří hráči jsou si až příliš vědomi, že za ně nemáme náhradu a já doufám, že se to brzy změní.“

V deníku Sport vyšly minulý týden názory Roberta Reichla, litvínovské ikony, jíž se nezdá směřování klubu. Dostalo se to k vám?

„Albyho znám, vyjádřil svůj názor. To je asi tak všechno.“

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 6:3: Tygři přehráli Vervu. Hosté zabrali pozdě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:15. Derner, 16:18. Pekař, 20:54. A. Musil, 27:33. P. Jelínek, 29:16. A. Musil, 37:10. J. Vlach Hosté: 37:56. F. Lukeš, 40:41. V. Hübl, 57:51. Fronk Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Vitásek, Rosandić, Derner, T. Hanousek, Kolmann (A) – Birner, A. Musil, Lenc – T. Rachůnek (C), P. Jelínek, Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Průžek. Hosté: Godla (28. Zajíček) – Ščotka, Irving, D. Kolář, Balinskis, Demel, Štich (A), Cibulskis – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – P. Svoboda, Gerhát, Fronk – Zygmunt, Helt, Válek. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

