Štědrý den na FaceTime. A pak dal Bondra gól: Všechno mě naučil táta

První zápas, první gól a radost i pro tátu Petera, bývalého slavného borce NHL. Jeho syn Dávid Bondra (28) rozjel angažmá v Kometě excelentně, přispěl k demolici Českých Budějovic 10:4. Nakonec s přehledem zvládl i rozhovor ve slovenštině, byť jeho prvním jazykem je angličtina. „Táta mě všechno naučil, ale on měl jiný talent,“ přiznává útočník, jenž ukončil štaci v KHL a dokončí sezonu v extralize.

Jak jste se cítil v premiéře?

„Dobře. Jsem moc rád, že jsem tady a že jsme vyhráli. Byl to můj první zápas asi po měsíci. Myslím, že postupně to bude lepší a lepší.“

Viděl zápas váš otec Peter?

„Myslím, že ano. Zeptám se ho. Bavíme se po každém mém utkání. Kritizuje, říká, co je dobře a špatně. Máme spolu velmi dobrý vztah. Bude rád, že jsme vyhráli a že jsem dal gól.“

On byl hokejově jiný typ, že?

„Měl jiný talent. Uměl dát gól, byl velmi rychlý. Všechno mě naučil on, ale mám jinou cestu.“

Je pro vás důležité, že jste z jediné střely v utkání skóroval?

„Je to bonus. Znám svoje úkoly. Vím, že mám být rychlý dopředu a v oslabení. Čeká se ode mě stejný styl jako v Kunlunu.“

Jak se vám dívalo na perfektní kombinace spoluhráčů v přesilovkách?

„Máme velmi dobré hráče. Bylo to moc pěkné. Já jsem se na to jen díval. (úsměv) V týmu máme agresivní typy, tvůrce hry i střelce. Je to komplexní mužstvo s dobrými brankáři.“

Proč jste skončil v čínském Kunlunu?

„Odešel generální manažer. Byl tlak, aby hrálo víc Rusů. Mentálně jsem potřeboval něco jiného. Byl jsem tam rok a půl a jsem za to šťastný. Měl jsem i jiné nabídky z Česka. Ale s agentem jsme se bavili o tom, že Kometa pro mě bude nejlepší řešení. Myslím, že jsem udělal dobře. Jsem rád, že jsem dostal tuhle šanci. Věřím, že budeme úspěšní. Kolektiv je tady super. Peter, jeden i druhý (Mueller a Schneider), za mnou hned přišli. Nikoho z týmu jsem osobně neznal. Jen proti Schneiderovi jsem hrál na vysoké škole.“

Stihl jste zajet na Štědrý den na Slovensko?

„V Popradu jsem nebyl, abych nemusel do karantény. Zůstal jsem na Vánoce v Brně. S rodinou a se snoubenkou jsem byl celý den na FaceTimu. To se stává. Hokej je moje práce. Předtím jsem byl třikrát na ledě s juniorkou. Taková byla moje příprava.“ (úsměv)

