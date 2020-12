Klobouk dolů! Ocelář Stránský v derby opravil sudí, odvolal vítkovický faul

„Klobouk dolů před Matesem, byl to důležitý moment, ubránit takhle na konci třineckou přesilovku, by bylo těžké,“ ocenil gesto vítkovický brankář Daniel Dolejš, další hrdina zápasu. Pochytal 41 střel, včetně trestného střílení Martina Růžičky za stavu 0:1. A v nájezdech ho pak překonal pouze Stránský. Šedivý, Růžička, Adámek a Vrána proti němu neuspěli. „Ještě jednou klobouk dolů, že byl Matěj fair play a faul odvolal. My to parádně odmakali, kluci ubránili hned několik oslabení, za bojovnost jsme si extra bod zasloužili.“

Situace z 56. minuty v rohu byla nepřehledná, sudí avizovali vysokou hůl Romana Poláka. Ten se se Stránským dobře zná. Jednak ze začátků ve Vítkovicích a potom i ze společné letní přípravy u kondičního trenéra Radima Poláška. Stránský přesilovku hned zrušil.

„Nemám vůči Matějovi žádné výčitky, když to hráč takhle cítí,“ komentoval třinecký trenér Václav Varaďa. „Já to viděl jen z dálky, tohle k hokeji patří a je jedno, jestli je v takové situaci Matěj nebo někdo jiný. Jen bych si přál, aby to tak bylo i u ostatních. Ovšem pravda je, že v extralize i Chance lize se takové věci objevují hodně.“

Gesto ocenil i vítkovický trenér Miloš Holaň. „Jsem rád, že fair play ve sportu funguje i při tom vypětí, kdy se bojuje o každý bod a každý bodík je cenný. Klobouk dolů, jsem za to velice rád.“ A prakticky stejně reagoval i brankář Ondřej Kacetl, který měl premiéru v třineckém dresu. „Smekám před každým, kdo tohle udělá!“

