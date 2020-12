Mandát překládá i střílí, nažhavil se v repre: Vloni jsem hrál ještě líp

Šesté vítězství v řadě řídila dvojice útočníků, která si před týdnem zvedla sebevědomí premiérovými starty za národní tým v Moskvě proti Švédsku. Jan Mandát nasedal do autobusu s osobní bilancí 2+1, Matěj Blümel bral 2+0. Tomuhle se říká oprávněná nominace.

„Vždycky když svými body pomůžete k bodům i týmu, tak se cítíte dobře,“ usmíval se pětadvacetiletý Mandát, po jehož dvou trefách to na Hané bylo ve 32. minutě už 0:3. Smrtící brejky, to byl tentokrát hlavní recept na trápící se Olomouc. „Oni sice byli ze startu často u nás v pásmu, ale my jsme jim dokázali vždycky ujet a skórovat. To je srazilo,“ souhlasil.

Mandátovi k velmi produktivnímu odpoledni stačilo necelých šestnáct minut na ledě. Zdravé sebevědomí z něj vyloženě tryskalo, stejně jako z o pět let mladšího Blümela. Důvod byl jednoduchý: čerstvá energie načerpaná z národního týmu, kde šikovné duo před týdnem v Rusku debutovalo a pomohlo k cennému vítězství 4:1 nad Švédskem.

„Abych pravdu řekl, byl jsem z pozvánky docela překvapený, protože si myslím, že loni jsem hrál líp,“ přiznal Mandát, než dny pod vedením Filipa Pešána velmi chválil: „Pomohlo mi to. Byla to super zkušenost. Rychlost tam je někde jinde, a když si tohle přenesete do extraligy, tak máte klid na puku, sebevědomí a s tím přichází i proměňování šancí.“

Když k tomu připočtete i pohodu dalších jeho spoluhráčů a bezproblémovou aklimatizaci nové posily Ondřeje Romana, vyjde vám z toho šestá výhra Východočechů v řadě. Hodně dobře vypadá i Kanaďan Anthony Camara, odchod nevýrazného Valentina Claireuaxe do Mladé Boleslavi, kde se však symbolicky hned uvedl gólem, tak klub trápit nebude. A Mandát už bude hovořit jen anglicky.

„Dělám totiž v kabině trochu překladatele,“ smál se. „Když tu byl Valentin, dost jsem mluvil francouzsky, teď trávím hodně času i mimo led s Anthonym a funguje nám to. Doufám, že spolupráce bude dobře pokračovat. Jsem tady tři roky a za tu dobu se takhle moc nevyhrávalo, takže jsme rádi, ale nechtěl bych mluvit o pohodě, abych to nezakřiknul,“ dodal pokorně Mandát.

