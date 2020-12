ONLINE + VIDEO: Sparta vede 2:0 nad Vítkovicemi. Olomouc - Třinec 2:2

Šťastný dvěma góly zmařil brněnské šance

V první třetině zápasu byli aktivnější domácí hokejisté, a to i díky dvěma přesilovým hrám. Ani jednu z nich ale nevyužili. Největší šance prvního dějství pak přišla na straně druhé, když tři vteřiny před odchodem do kabin mohl střílet do odkryté branky Schneider, ale na přihrávku ideálně nedosáhl a nezakončil přesně.

Skóre se měnilo poprvé ve 23. minutě, kdy domácí využili svou třetí přesilovku v zápase zásluhou povedené teče Aldersona. V hlavní roli zbytku třetiny pak byla boleslavská vánoční posila Claireaux. Francouzský reprezentant se nejprve proháčkoval do zakončení až před brankáře Vejmelku, v další přesilové hře pak trefil tyčku.

Další využitou přesilovku si domácí přichystali na úvod třetí třetiny. Tentokrát se prosadil i se šťastným odrazem puku od jednoho z brněnských hráčů i Vejmelkovo rameno Šťastný.

Kometa se ve třetí části snažila o vyrovnání, výrazně zvýšili střeleckou aktivitu, ale domácí brankář Růžička nepropustil za svá záda žádný puk. Se svými spoluhráči přestál i přesilovku soupeře povýšenou odvoláním gólmana. V samotném závěru upravil na konečných 3:0 při pokračující power play Šťastný, který si tak připsal již 16. gól v sezoně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:28. Alderson, 42:57. Šťastný, 59:30. Šťastný Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Pyrochta (A), Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Mlčák – Schneider, P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Brabenec, Klepiš – Valský, Kusko, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Kajínek, Votrubec Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

Sparta - Vítkovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:57. Rousek, 20:18. Horák Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček (A), M. Jandus, Polášek, Košťálek, Mikliš, Kalina, Poizl – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), Gewiese, Trška, Koch, L. Kovář, R. Černý – Schleiss, Hruška (A), Lakatoš – L. Krenželok (A), Marosz, Dej – Mallet, Werbik, M. Kalus – Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Olomouc - Třinec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:50. J. Knotek, 10:39. V. Tomeček Hosté: 15:02. Jaroměřský, 16:50. M. Stránský Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Dujsík, Švrček, T. Černý, Valenta, A. Rutar, Ondrušek (A) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Burian (C), Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Pekr, Nahodil, Kolouch – Gřeš. Trenér: Moták Hosté: Štěpánek (Kacetl) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa – Kofroň, R. Veselý, Šedivý – Tomi. Trenér: Varaďa Rozhodčí Hodek, Šindel – Gerát, Brejcha Stadion Zimní stadion, Olomouc

České Budějovice - Karlovy Vary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:09. Z. Doležal Hosté: Sestavy Domácí: Patera (Strmeň) – Vydarený, Slováček, Pýcha, Plášil, Suchánek, Lytvynov – Christov, Venkrbec, Jonák – Adamský, Prokeš, Michnáč – Forman, Toman, Gilbert – Karabáček, D. Voženílek, Z. Doležal. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Pešina, Pilný – Frodl, Komárek Stadion Budvar aréna

Litvínov - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 08:03. Rob Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Demel, Štich (A), Kudla – P. Zdráhal, P. Svoboda, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, M. Hanzl (A), Látal – Jícha, Helt, Zygmunt. Hosté: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, Houdek – Straka (A), Kodýtek, Gulaš (C) – Kantner, Suchý, Eberle – Stach, Kracík (A), Pour – Slanina, Rob, Malát. Rozhodčí Kika, Micka – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mountfield HK - Liberec

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Zámorský, Jank, R. Pilař – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Knot, Šmíd (A), Rosandić, Vitásek, T. Hanousek, Derner, Kolmann – Lenc, A. Musil, Birner (A) – Pekař, P. Jelínek (C), T. Rachůnek – R. Pavlík, Hrabík, J. Vlach – Průžek, Šír, D. Špaček. Rozhodčí Šír, Lacina – Hynek, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Pardubice - Zlín

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Vála, J. Zdráhal, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Mandát (A), R. Kousal, Camara – Svačina, O. Roman, Machala – Kusý, Rohlík, Matýs. Hosté: Huf (Kašík) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Hamrlík – Vopelka, Herman, Köhler – Dufek, Fryšara, Kubiš (A) – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Honejsek, Karafiát, J. Ondráček. Rozhodčí Hradil, Svoboda – Malý, Špůr Stadion enteria arena