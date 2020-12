Salák otevřeně o prokalkulovaných nabídkách, roli ve Spartě i pátém dítěti

Extraliga se může těšit na další zvučné jméno! Domácí nejvyšší soutěž si poprvé v kariéře vyzkouší zkušený brankář Alexander Salák. Bývalý reprezentační gólman se do konce sezony upsal Spartě . Proč nepokračuje v zahraničí? „Celé jsem to tak nějak prokalkuloval,“ přiznává se smíchem v rozhovoru pro iSport Premium.

V úterý si se Spartou poprvé zatrénoval. Od posledního zápasu Alexandera Saláka uplynulo deset měsíců, od té doby v ostrém režimu nebyl. „Málem jsem umřel! Kluci sparťanští mě strašně rozstříleli,“ culil se při uvolněném povídání 33letý brankář. Kolem běhaly jeho čtyři děti, páté je na cestě. Má na hokej vůbec čas? Jak zvládá úlohu otce? A proč mu legendy Žemlička s Vlasákem způsobily depresi?

Sparta prezentuje váš příchod jako vzájemnou výpomoc. Sedí to?

„Ano, přesně tak to vnímám. S vedením jsme se domluvili, že si vyjdeme vstříc. V této situaci spíš opravdu pomáhá Sparta mně. Já se ale budu snažit jakkoliv pomoci Machymu (Matěji Machovskému) i celému týmu, abychom byli úspěšní.“

Po konci v Rize jste říkal, že chcete pokračovat v zahraničí, proč to nevyšlo?

„Tak nějak jsem to celé prokalkuloval. (úsměv) Vzhledem ke všem okolnostem, které ve světě jsou, bylo složité dostat nabídku, která by odpovídala mým požadavkům. Nikam jsem to vyloženě nesměřoval, teď jsem ale vděčný za to, že mi Sparta dala šanci si za ni zahrát.“

Co znamená, že jste to prokalkuloval? Měl jste nabídky, odmítl jste je, a pak už žádné další nepřišly?

„Ano, tak nějak. Hned po konci sezony jsem měl na stole několik nabídek, ty se mi ale nelíbily. S agentem jsme se domluvili, že