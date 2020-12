Vejmelka s Kometou vynuloval Vítkovice: Je to psychická vzpruha

Kdy jste začal myslet na první nulu sezony?

„Vůbec jsem na ni nemyslel, to se vždycky vymstí. V poslední minutě jsme tam měli poloprázdnou bránu, trefilo mi ti brusli, byla to i shoda náhod. Měl jsem kliku a podařilo se mi puk vyrazit mimo bránu.“

V poslední vítkovické šanci byl Jan Hruška, bývalá opora Komety. Všimnul jste si?

„To ani nevím, že to byl on. Bývá tam často, má podobné šance. Jsem rád, že to neskončilo gólem.“

Jak těžký zápas to pro vás byl?

„Nebyl jednoduchý, víme, že Vítkovice hrají kvalitní hokej, mají hodně bruslivé mužstvo, každý zápas mají hodně šancí a tlačí se do brány. To se potvrdilo, bylo to těžké. Jsem rád, že jsme to zvládli za tři body.“

Vítkovice - Kometa Brno: Zaťovič v přesilovce bleskově dorazil gól Krále, 0:1

Bylo náročné zvládnout tlak, když je výsledek stále těsný?

„Snažil jsem se vytěsnit z hlavy, že to je o gól a jen jsem chtěl každou střelu chytit. To se povedlo. Do poslední minuty máte v podvědomí, že to je těsné. Pořád musíte být v permanenci a soustředit se na každý puk. Je to trochu náročnější na psychiku. Ale podali jsme týmový výkon, konečně jsme hráli celých šedesát minut, ne jenom čtyřicet nebo dvacet. Sice z toho byla jen jedna branka, ale žádnou jsme nedostali. To je důležité.“

Právě po faulu na vás jste hráli přesilovku a z ní padl jediný gól. Jak jste viděl zákrok Romana Poláka?

„Rána to byla, rozhodčí po právu vyloučil. Já puk vyrazil, seknul mě až po odehrání.“

Pomůže vám tento výsledek k posunu v tabulce?

„Po psychické stránce je to vzpruha. Doufáme, že jak na Nový rok, tak po celý rok. Takhle musíme hrát i dál a konečně body sbírat.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 0:1. O jedinou branku se postaral Zaťovič, Vejmelka má čisté konto

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 33:37. Zaťovič Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), Gewiese, Trška, Koch, L. Kovář, L. Doudera – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, M. Kalus – Mallet, Werbik, Dočekal – Fridrich, J. Mikyska, Schleiss. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Mlčák, Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, Schneider – Kusko, Brabenec, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal – Vincour. Rozhodčí Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE