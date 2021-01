Svoboda o přežití Zlína, odchodech i Baťovi: Nevidím světlo na konci tunelu

Snaží se vysekat cestu aspoň na dvanácté místo, zaručující účast v play off. K tomu se Robert Svoboda s Berany upíná. Jak pozvednout tradiční klub ekonomicky, na to už páky nemá. „Nebudu říkat, že to člověka trošku nedrtí. Taky bych chtěl mít nůž na krku za to, že nejsem ve čtyřce nebo v šestce,“ pousměje se hlavní trenér Zlína.

Na rovinu, kam směřuje hokej ve Zlíně?

„Je to úplně jednoduché, žádná záhada. Když máte peníze, máte hráče. To je alfa a omega fotbalu i hokeje. Víme dobře, kdo tady hrál, když se udělaly tituly. Byli silní sponzoři – Hamé, Barum. Od doby, co jsem u týmu, jsme biti na tom, že si od nás movitější kluby berou ty lepší hráče. Podívejte se na Davida Šťastného. První rok se psalo, s kým to chceme hrát. Se Šťastným z první ligy? Dnes to na něm stojí v Boleslavi, je v nároďáku a klepe na dveře Pittsburghu.“ (úsměv)

Vy zkrátka borce posunete výš a oni vzápětí odejdou jinam.

„Co můžeme dělat? To je obchod. Já jsem měl vždycky přání, ať nikdo neodejde, když už nikdo nepřijde. Práce by se pak zúročila. Sezona, kdy nikdo neodešel, byla jediná. Navíc tehdy přišli Béďa Köhler a tajemný Švéd (Rickard Palmberg). A u toho jsem zrovna nebyl. Nemohl jsem si tým doplnit podle svého. To mě mrzí. Když jsem se vrátil, opět jsme s Larrym (asistentem Martinem Hamrlíkem) dostali horký brambor. Po sezoně už zase nebyly peníze na Claireauxe a Freibergse.“

Vidíte světlo na konci tunelu? Já ne.

„Taky ho nevidím.“

Smutné, co?

„Mělo se udělat všechno pro to, aby se vrátil pan Baťa. Mohli jsme být SK Baťa. Když jsou Třinecké železárny... Měli Baťovi vrátit to, co bylo jeho, a možná jsme byli dneska pyšní. Dal by nám každý rok nějakou částku, se kterou můžeme počítat. To je ta perspektiva, která tady teď není.“

Zase jako kouč nemáte nůž na krku. Tlak na výsledky není nijak enormní.

„Takhle bych to neřekl. Nikdo přece nechce prohrávat. Z naší cesty nehodláme uhnout. Kdyby bylo náhodou play off s lidmi, abychom náhodou nepřišli o finanční injekci. S fanoušky by byl tlak asi jiný. Něco bychom i slyšeli a hráče by to možná povzbudilo. Dnes je domácí prostředí výhodou jen v tom, že nikam necestujete a nejste rozmydlení z autobusu. Ale to je problém všech. Každému by se hrálo v Budějovicích jinak, kdyby tam bylo vyprodáno.“

Tušíte, jak to bude vypadat příští sezonu?

„Formuje se, s čím můžeme pracovat a s čím ne. V dnešní době nevíme, jak se kdo zachová. Teď prostě éra peněz není. S tím vším souvisí