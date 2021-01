Plzeňský hrdina Pavlát: Smál jsem se pokaždé, když do mě vjeli

V šesti dnech uhájil podruhé čisté konto. Znovu byl hvězdou večera. Dominik Pavlát vychytal nulu v Litvínově, při svém dalším startu proti Třinci přidal druhou. Měl to o dost těžší, nicméně znamenitým výkonem pomohl povalit ocelového obra. Gól nedostal dohromady téměř sedm třetin. „Téhle nuly si vážím možná o trochu víc. Bylo to proti lídrovi, navíc doma, i když bohužel bez diváků,“ řekl 21letý brankář.

Třinec měl místy velký tlak, jak těžké to bylo utkání pro vás?

„Hráli jsme proti lídrovi tabulky, vytvořili si dost šancí. Já jsem rád, že mi tam nic nepadlo, pomohl týmu a hlavně, že jsme vyhráli za tři body.“

Vychytal jste druhou nulu během šesti dnů. Vážíte si téhle víc, už protože jste musel častěji zakročit?

„Je fakt, že zákroků bylo docela dost. Obě si považuju stejně, ale možná mě víc potěší, že to tentokrát bylo proti vedoucímu týmu, navíc doma, jen škoda, že bez diváků.“

Nejlepší extraligový střelec Matěj Stránský v nedělním zápase dal dva góly. Připravoval jste se na něj nějak speciálně?

„To ne, protože to bych se takhle musel připravovat na celý jejich tým. A to by mi zabralo docela dost času. Každopádně jsem rád, že mi (Stránský) žádný gól nedal.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„Ve druhé třetině toho měli celkem dost, hodně brejků. Ale vždycky mě to trefilo.“ (usměje se)

Byly tam pak i takové pocity, kdy se člověk usmívá, protože na soupeři vidí, jak vzrůstá jeho frustrace, a řeknete si, že vám ten gól prostě už nedají?

„Já jsem se hlavně smál pokaždé, když do mě vjeli. Asi si mysleli, že mě tím můžou rozhodit. Jenže to já se nenechal, mě tohle vůbec nerozhází. Tomu jsem se možná trošku víc smál, že do mě pořád šli a snažili se o to.“

Jak si může gólman nastavit hlavu, aby byl stoprocentně připravený a předvedl to, co v zápase s Třincem, když jde do akce teprve popáté v sezoně?

„Je to těžké, když nemám tolik prostoru. Ale i na trénincích se to snažím brát jako zápas. Tak nějak se udržuju a vlastně tak těžké to pro mě zase není. Neřeším, kdy se zase dostanu do brány. Záleží na trenérech, kdy mě tam pošlou. Já se hlavně snažím makat na sto procent. Na tréninku i v zápasech.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:12. Pour, 51:25. Čerešňák, 52:24. Straka, 57:31. Straka, 58:40. Straka Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Frodl) – Budík, Čerešňák (A), Lang, Kvasnička, Vráblík, Stříteský, L. Kaňák – Suchý, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Vampola, Eberle – Rob, Stach, Pour – Slanina, Malát. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Martynek, Marcinko, Kurovský – Dravecký (A), Peterek, Hrňa. Rozhodčí Hodek, Pešina – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 27 16 3 5 3 100:68 59 2. Sparta 28 16 1 3 8 104:65 53 3. M. Boleslav 27 14 4 3 6 93:62 53 4. Plzeň 28 14 3 5 6 96:68 53 5. Mountfield 27 14 2 2 9 81:65 48 6. K. Vary 26 12 5 2 7 75:79 48 7. Liberec 27 12 3 2 10 77:66 44 8. Pardubice 27 10 4 2 11 72:79 40 9. Brno 26 9 3 2 12 70:76 35 10. Olomouc 27 8 1 4 14 52:84 30 11. Litvínov 26 4 7 3 12 54:73 29 12. Vítkovice 26 5 4 5 12 58:80 28 13. Zlín 27 7 2 2 16 58:87 27 14. Č. Budějovice 27 2 3 5 17 67:105 17

