Forma v extralize: pardubická fata morgana i Sparta a Csaplárova past?

Jak rychle zmapuje Jack Rodewald vzhled žen v kabině Třince? • FOTO: Koláž iSport.cz Je tu nový rok a Tipsport extraliga se opět dostane do svého obvyklého režimu úterý - pátek - neděle. S tím se vrací i speciální power ranking deníku Sport a webu iSport.cz „Jde to, dře to“. Znovu tady najdete formu týmů, tentokrát za období okolo vánočních svátků a Silvestra. Vše je komentované s lehkou nadsázkou. Našli jste váš oblíbený tým dole? Žádný strach, za týden může být všechno zase úplně opačně.

14. Vítkovice Znáte to, na pos*aného i hajzl spadne. Vítkovicím se nedaří, prohrávají. Když má gólman svůj den, útok je na nule. A naopak. Proti Kometě navíc přišli o nejlepšího střelce Lakatoše. SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 4:3sn. Pátá výhra Motoru v sezoně. V nájezdech rozhodl Pýcha

13. Olomouc Málem přišel o svůj ostříží zrak. David Ostřížek schytal pecku pukem do oka. Zlomený nos, očnice, dutina pod okem. Už ale zase vidí, hraje, dal první gól sezony. Teď ještě vycentrovat výkony týmu. Olomouc - Mountfield HK: V posledních sekundě se prosadil Ostřížek, 2:1

12. Zlín SK Baťa Zlín. Jak by to znělo krásně, viďte? „Měli Baťovi vrátit to, co bylo jeho, a možná jsme byli dneska pyšní,“ povzdechl si trenér Robert Svoboda. Zlínu scházejí peníze. I body. SESTŘIH: Pardubice - Zlín 5:2. Sedmá výhra Dynama v řadě. Dlouhá vítězná série po 16 letech

11. Plzeň V prosinci Milan Gulaš pálil. Sedm zápasů, pět gólů. Ale po Štědrém dni? NULA. Čtyři utkání, žádná trefa. Že by to snajpr přehnal s cukrovím a salátem? Takový Tomáš Souček by si jistě dal. SESTŘIH: Plzeň - Třinec 5:0. Straka nastřílel čistý hattrick, zářil brankář Pavlát

10. Třinec Nová posila Jack Rodewald onehdy skončil na Floridě po „kauze Leipsic“. V soukromém chatu se hanlivě vyjadřovali o partnerkách spoluhráčů. Jak rychle zmapuje vzhled žen ocelářské kabiny? SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:4p. Dvě trefy Stránského zařídily obrat Ocelářů

9. Sparta Fotbaloví fanoušci to znají. Když jejich tým vede v poločase 2:0, vědí, že je zle. Csaplárova past sklapne. Inovativní Sparta však zavedené dogma přetvořila. Už potřetí ztratila náskok tří branek. SESTŘIH: Pardubice - Sparta 5:4. Dynamo vyhrálo poosmé v řade, slaví po obratu z 0:3

8. Litvínov LitvínOFF? LitvínON! Konečně se jim povedlo nastartovat. Plnotučnou výhru sice nezažili pořádně dlouho, naposledy ale aspoň uplácali dvě vítězství v prodloužení. Ze dvojky by to ale chtělo přeřadit. SESTŘIH: Litvínov - Olomouc, 2:1p. Na poslední chvíli brali domácí body. Mají hned dva

7. Karlovy Vary V minulé sezoně byly jejich zápasy s Kometou famózní! 7:2, 1:9, 9:1. V tomto ročníku? Výhra Energie 4:2, teď prohra 0:3. No tak, Vary, bavte nás! Umíte to. Soupeření rodu Zábranských je srovnáno. SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 3:0. Vejmelka načal rok 2021 nulou. Hosté se na nic nezmohli

6. České Budějovice To je panečku restart! Miroslav Forman jako správný vozka táhne Motor na dostřel předposlednímu místu. V sedmi zápasech bral osm bodů. Budějky ale takových povozníků potřebují víc. České Budějovice - Plzeň: Forman nachytal Frodla objetím branky, 1:1

5. Mountfield HK Body to nese, jasně. Ale až se na jejich zápas budete dívat, mějte po ruce i křížovky, sudoku a pletení. Občas se zanudíte. A pro jistotu nastavte budík na konec, kdybyste náhodou usnuli. SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 3:2. Série Dynama skončila, derby urval Hradec

4. Kometa Brno Peter, Petr a Peter! Na tohle spojení fanoušci Komety čekali. Mueller, Holík a Schneider si spolu střihli jeden zápas. Gól nedali a šli od sebe. A Brno zase šlape. Dvě výhry, dvě čistá konta! Kometa Brno - Karlovy Vary: Rána Muellera z voleje k zadní tyči zvýšila vedení, 2:0

3. Liberec Kde jsou sakra naše jistoty?! Že Liberec doma porazí Mladou Boleslav, bylo v posledních deseti letech tutové stejně, jako že česká dvacítka skončí ve čtvrtfinále. Teď série dlouhá 23 zápasů skončila. Liberec - Mladá Boleslav: Hosté blízko k utnutí černé série. Ciencala zvýšil náskok, 0:2

2. Mladá Boleslav Za ty necelé dva roky ušel kus cesty. Radim Zohorna ze sebe strhnul nálepku „reprezentant omylem“. Bolce ohromně pomohl. Teď to odletěl rozbalit za moře. Předá Lemieuxovi číslo na Šťastného? Mladá Boleslav - Mountfield HK: Bruslaři udeřili po 11 sekundách od buly. Do prázdné brány zakončil Zohorna, 2:1