Štencel v šoku: Že jsem neodváděl maximum? S tím se neztotožním

Jak jste klubové rozhodnutí přijal?

„Šok je to velký, nic takového jsem nečekal. Přišlo to narychlo. Na druhou stranu, všechno zlé je k něčemu dobré, třeba mi to otevře nové obzory. Beru to i z této stránky.“

Měl jste náznaky, že jste na hraně podobného rozhodnutí?

„Ne, přišlo to z ničeho nic. Samozřejmě, celému týmu se nedaří, pak je těžké, aby vyletěli jednotlivci. Nepodařily se nám urvat vyrovnané zápasy, nepřeklopili jsme je na naši stranu a pak to všechno vypadá špatně. Asi bylo potřeba udělat změny. Pochopitelně mě netěší, že se týkají mě.“

Sportovní ředitel Roman Šimíček v klubovém prohlášení říkal, že postrádal maximální nasazení a odhodlání. Měl jste takový pocit?

„S tímto tvrzením se neumím ztotožnit. Pro Vítkovice jsem udělal maximum, co jsem uměl. Pokud to nestačilo, tak bohužel. Mrzí mě, jak to dopadlo, ale život jde dál.“

Vedete klubové bodování obránců, osobně jste se na ledě cítil jak?

„Dobře. Vím, že mi chyběly góly, ale byl jsem čtvrtý nejproduktivnější v celém týmu. O to je to pro mě těžší, že to tak dopadlo. Nečekal jsem, že se to může stát.“

Trenér říká, že chce vysoké a silné beky, myslíte, že jste doplatil na výšku?

„Loni si mě kupovali s tím, že vědí, čeho jsem schopný a jaký je můj styl hry. Výšku nemám, ale mám jiné dovednosti. Kterými dokazuji, že se dá hokej hrát, i když člověk není tak vysoký. Věděli, jak vypadám. Nevím, jestli tohle byl důvod.“

Mohly hrát roli finance? Byl jste pro klub drahý?

„Netuším. Doba je těžká, pro nikoho to není jednoduché. Každý je nějak ohodnocený a není na mně soudit, kdo má jaké peníze. Je možné, že se hledaly cesty, jak ušetřit. Na druhou stranu, přišli jiní beci. Nevím, tohle nejsou otázky na mě.“

Nové angažmá se vám rýsuje?

„Hledá se. Nějaké kluby volají, je to v řešení. Doba není jednoduchá. Po finanční stránce, ani v tom, že je půlka sezony a týmy jsou plné. Uvidíme. Konkrétně na stole není nic.“

V sezoně 2018/19 jste naskakoval v reprezentaci, dařilo se vám. Teď jste bez práce, jak to vnímáte?

„Beru to tak, jak to je. Přišly do toho nějaké věci, zranění. Samozřejmě, člověk by chtěl jen stoupat výš a výš, viděl by se i někde jinde, ale hokejový život je nevyzpytatelný. Máte podepsanou smlouvu podepsanou, ale jestli v klubu opravdu zůstanete, to jisté není. Beru to jako impuls. A šanci potkat nové lidi, naučit něco nového. A třeba mě to znovu posune až do reprezentace nebo tam, kde bych chtěl být. Na všem se snažím najít něco pozitivního.“