Pardubice shání jedničku. Vysněné brankářské eso je žhavé zboží

S Danem Vladařem trefily Pardubice jackpot. Brankář, který patří Bostonu, přišel na krátkou šestizápasovou výpomoc, kdy pomohl rozjet šňůru osmi výher v řadě. Teď už je zase v Americe. A Dynamo je na trhu podle informací iSport.cz velmi aktivní. Mělo by sondovat možnosti kolem získání Dominika Frodla z Plzně. V nejbližších dnech by se údajně mělo rozhodnout, zda akce vyjde.

Dominik Frodl je v tuto chvíli nejžhavějším extraligovým zbožím. Po sezoně mu v Plzni končí smlouva, už dokázal, že v soutěži dovede zářit, vybudoval si dobré jméno.

Logicky by tak měly jeho další kroky vést do zahraničí. Jenže v době, kdy i celý hokejový svět ochromuje pandemie, se trh chová jinak. Docela snadno se tak může nabídnout ještě další řešení. O rok si prodloužit angažmá v Česku, sáhnout si na lepší smlouvu doma a třeba i přes reprezentaci si vychytat lepší zahraniční angažmá, než by se otevřelo v létě 2021.

Tohle je přesně cesta, na kterou by mohly slyšet Pardubice. Mrštný brankář, který i výborně hraje hokejkou, by pro ambiciozní klub představoval logický krok na dohrání této sezony, plus jednu další.

Se silnou brankářskou jedničkou je Dynamo daleko silnější, což bylo vidět při působení Vladaře v týmu. Frodl by se vedení klubu zamlouval, podle informací iSport.cz, i po charakterové stránce. Teď jen záleží na tom, jestli nakonec Plzeň na pardubické návrhy lákání uslyší.

Plzeň je v bráně od titulové sezony 2012/2013 tradičně extrémně silná. Před devíti lety branku hájila současná hvězda NHL Tuukka Rask a v play off pak zářil Marek Mazanec. Pak následovaly čtyři silné sezony Matěje Machovského, po ní jedna Miroslava Svobody. Od roku 2018 je jedničkou Dominik Frodl. A vypadá to, že si klub už ladí silného nástupce i za něj. Dominik Pavlát zatím odchytal jen pět utkání, ale ve třech vyhrál a naposledy vynuloval Třinec.

Pardubice ve čtvrtek nečekaně uvolnily jednoho z lídrů týmu Vladimíra Svačinu. O ukončení smlouvy s ním informovaly večer na klubovém webu. Dynamo údajně sonduje terén i na jiných adresách než jenom v Plzni. Klub by prý mohl zajímat i Peter Mueller z Komety. Daleko reálnější se ale jeví přestup plzeňské jedničky.