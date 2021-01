Lukeš dal 250. gól. Vítej v Klubu, řekl mu dlouholetý parťák Hübl

V první třetině nastřelil tyčku, na začátku třetí části neproměnil z přečíslení. Za dalších 21 sekund však přišla jeho velká chvíle. František Lukeš dostal přihrávku na střed, naznačil přihrávku a pověsil puk do vikýře. Touhle parádní trefou obstaral 38letý útočník v zápase proti Pardubicím druhý gól Litvínova v zápase s Pardubicemi. Byl to jeho 250. zásah v extralize a reprezentaci dohromady, právě vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport. „Hodně to pro mě znamená, ale víc si cením výhry,“ řekl. Verva přejela východočeský celek 5:0.

Jeho parťák z útoku Viktor Hübl nedávno překonal bodový rekord v základní části. Do šlechtického stavu mezi střelci byl uveden před osmi lety. „Vanta mi pogratuloval a řekl: ‚Vítej v Klubu,‘“ líčil František Lukeš, jehož členství v elitním spolku má číslo 70, ale je teprve devátým hráčem, který nasázel všechny svoje ligové branky za jeden klub.

Měl jste před zápasem nebo během něj v hlavě, že vám chybí už jen ten jeden gól?

„To ne. Měl jsem tři šance, jenže napřed z toho byla tyčka, podruhé se mi to namotalo. Jejich brankář měl na vyrážečce spoustu místa, chtěl jsem to tam trefit, ale puk se mi zvedl. Potom jsem chtěl nahrávat vedle, ovšem nakonec udělal stahovačku a vystřelil. Spadlo to tam.“

Ulevilo se vám jako po nedávném rekordu Viktoru Hüblovi?

„Samozřejmě to pro mě hodně znamená. Ale musím poděkovat spoluhráčům, co se mnou celou kariéru hráli a pomohli mi k tomu. Bez nich bych na tuhle metu nikdy nedosáhl. Vážím si toho docela dost, je krásné dát 250 gólů. Ale víc si cením v tuhle dobu vítězství.“

SESTŘIH: Litvínov - Pardubice 5:0. Milník Lukeše. Dynamo si odvezlo debakl

Vzpomenete si na svůj úplně nejcennější, případně první gól?

„Ten je jasný. V sedmém finále v Třinci před šesti lety. Ten první vůbec netuším. Je to čtrnáct let.“

A co nejhezčí?

„Dal jsem jich spoustu. Zrovna ten dnešní ale byl docela pěknej.“

V čem tkví tajemství vaší a Hüblovy dlouhověkosti?

„To už říkáme pět, šest let, že jsme na sebe zvyklí. A Pospa (Tomáš Pospíšil) nás teď docela dobře doplňuje. Jsem rád, že nám to tam začalo padat a že konečně hrajeme hokej.“

Přitom ještě od poloviny listopadu do prosince jste v jedenácti zápasech prožíval půst, což ve je ve vašem případě hodně výjimečný úkaz. Nebyl jste nervózní, že by to třeba ani nemusí přijít?

„Moc jsem si to nepřipouštěl, spíš mě mrzelo, že hrál špatně celý tým. To jsme museli změnit. Teď se pomalinku zvedáme a začíná nám to tam padat.“

Bylo to tím, že vás zastavovaly covidové přestávky a potřebovali jste víc času, abyste se do toho dostali?

„To myslím, že ne. Prvních deset zápasů jsme propadali, nehráli dobře dozadu, což se teď zlepšilo. Tentokrát jsme jeli snad sedmkrát dva na jednoho. Jsme na těch správných pozicích, musíme v tom pokračovat.“

Takže už máte víc zažitý taky rukopis nového trenéra, daří se plnit líp, co po vás vyžaduje?

„Samozřejmě, to jste mohli vidět. Pardubicím jsme víceméně nic nedali. Ale spíš nás trápí koncovka. Vytvoříme si hodně šancí, nedáváme však góly. Tentokrát ale můžu říct, že jsme je proměnili a to asi rozhodlo.“

V posledních devíti utkáních jste si naopak připsal 12 bodů (5+7). Takže už to běží jako obvykle?

„Docela se nám daří, i v přesilovkách. S Pardubicemi jsme měli jen jednu a využili jí. Jako nám to šlape. V poslední době jsme hráli dobře, jenom chyběly góly. Při hře pět na pět jsme jich moc nedávali, i když jsme šance měli. Až teď nám to tam napadalo. Ještě, že tak.“

Pardubice byly rozjeté, nicméně od začátku jste na ně vlítli. Zápas se zlomil na začátku třetí části, kdy jste po vašem gólu nasypali rychle ještě dva další…

„Od začátku nehráli dobře, netlačili se do brány, my to dobře pokrývali a z toho chodili do protiútoků. První třetinu jsme vyhráli 1:0, ale já tam jel sám na bránu, asi třikrát jsme šli dva na jednoho. Mohli jsme dát víc gólů a mohlo být rozhodnuto už v první třetině.“

Dřív jste hráli na jednu, dvě branky. Během krátké doby jste však dali šest Karlovým Varům, pět Pardubicím. Mluvil jste o koncovce. Je to znamení, že se taky zvedá?

„Je to lepší. Předtím v Hradci jsme měli rovněž šance, jenže dali jen jeden gól. Proti Pardubicím jsme jich využili, hlavně těch přečíslení, z nich jsme dvakrát skórovali. Musíme v tom pokračovat. Hrát dobře hlavně dozadu a dávat góly ze šancí, které máme.“

