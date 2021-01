Zaseknutí lídři i jednání o kontraktech. Proč se trápí kolos z Třince?

Třinečtí Oceláři jdou z extrému do extrému. Ligu začali rekordní sérií dvaceti zápasů v řadě za sebou bez prohry v základní hrací době. Úspěšnost našponovali na neskutečných 88 procent. Teď pro změnu čekají už devět zápasů na tříbodové vítězství. V čem je problém? Co stojí za aktuální krizí ambiciózního týmu?

Pokud hledáme krátkou odpověď na současné třinecké trápení, je zřejmá: góly. Z průměrného zápasového skóre 4,3:2,3 klesli Oceláři na 1,7:3,2. Nepomáhají si ani v přesilovkách. Ze 44 vyloučení dokázali v posledních devíti zápasech vstřelit pouze tři branky. Proč přestali góly dávat? Odpovědí a důvodů je několik, nabízíme tři zásadní.

1. „Oddech“ první lajny. Matěj Stránský, Petr Vrána a Martin Růžička byli nejúdernější extraligovou formací. Herně jsou stále na výši, Růžička a Stránský se drží v top trojce kanadského bodování, ale jejich gólová produkce klesla. Lehký výpadek a období, kdy se střelecky nedaří, padne na každého. Jenže lídry teď nemá ani kdo zaskočit.

Zadina a Jašek odešli do NHL, Chmielewski a Roman jsou na marodce, Kanaďané Leier a Rodewald potřebují čas na aklimatizaci. Navíc ani jedna z kanadských posil není kalibr typu Wolski, naposledy hráli v březnu a v Evropě jde o jejich vůbec první angažmá. Nikdo další teď není střelecky v top formě. Sáhnout se nedá ani do partnerského Frýdku-Místku, protože ten je v první lize patnáctý a má co dělat sám se sebou. Trenéři se snaží lajny oživit prostřídáním, proti Liberci dokonce hráli Vrána, Růžička a Stránský každý jinde. Výsledek? Tlak, 38 střel, dvě chyby, dva brejky a výsledek 0:2.

Třinec - Liberec: Výborný Kváča vychytal Růžičku, vzápětí i Hrehorčáka

„Nemůžeme si říkat, že teď máme smůlu, protože to brankář chytil nebo byla tyčka,“ trefně komentoval zkušený Tomáš Marcinko. „Buď dám gól, nebo nedám. A když nedám, tak to zkouším dál. Někdy se to třetí čtvrtou střelou prolomí, jindy potřebujete střel osm. Musíme dál pracovat na sto procent, protože jsme se v minulosti přesvědčili, že tohle funguje.“

2. Srovnání tréninkového manka. Během nucené koronavirové pauzy reagovali Oceláři nejpohotověji, okamžitě si zajistili tréninky v polské části Těšína. Proti soupeřům, kteří podobně úspěšní nebyli, získali náskok. Nebyla to jediná příčina jejich dominance, ale hrála roli. Teď už se herní i tréninkové manko srovnává, je daleko těžší se prosadit.

Navíc proti soupeřům, kteří se proti favoritovi stáhnou a trpělivě čekají na brejky. Ty zákonitě přijdou, protože ofenzivně ladění beci, kterých je po odchodu Galvinše v Třinci převaha, mají ve střelecky pustějším období o to větší snahu podpořit útok. „Musíme to zjednodušit, víc se tlačit do brány,“ opakuje mantru útočník Erik Hrňa. „Někdy zbytečně volíme nahrávku místo střely a důrazu. Na tom musíme zapracovat.“

3. Jednání o kontraktech. S blížícím se koncem přestupového období roste aktivita manažerů, agentů i trenérů. Řeší se nové smlouvy, prodlužují kontrakty, rojí se spekulace i zaručené informace, kdo kde bude hrát příští sezonu. S tím se potýkají všechny kluby a hráči, Třinec není výjimkou. Ať si každý říká, co chce, tohle na pohodě, sebedůvěře a klidu nepřidá nikomu. Se smlouvou v kapse, zvlášť ve specifickém kovidovém období, se každému hraje mnohem lépe a uvolněněji.

Na zvýšený tlak, ať už by pramenil z jakéhokoliv důvodu, se ovšem hráči nevymlouvají. „Znám tento kolektiv a každý už má něco odehrané,“ říká Marcinko. „Musíme se soustředit jen na náš výkon, nic jiného. Když nehrajeme na sto procent, nemůžeme vyhrát. Víme, jak vypadaly zápasy předtím, kdy se dařilo. Víme, že to dokážeme. Takže je to jen a pouze na nás.“

Třinecké série ÚSPĚŠNÁ NEÚSPĚŠNÁ 20. září až 5. prosince 18. prosince až 10. ledna 16 VÝHRY ZA 3 BODY 0 1 VÝHRY ZA 2 BODY 2 3 PROHRY ZA 1 BOD 2 0 PROHRY BEZ BODU 5 88,3 % ÚSPĚŠNOST 22,2 % 4,3:2,3 PRŮMĚRNÉ SKÓRE 1,7:3,2

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 31 19 1 3 8 114:66 62 2. Třinec 29 16 3 5 5 101:74 59 3. M. Boleslav 30 15 5 3 7 103:71 58 4. Plzeň 30 15 4 5 6 103:73 58 5. Liberec 30 15 3 2 10 90:67 53 6. Mountfield 30 15 2 2 11 85:73 51 7. K. Vary 29 12 5 2 10 83:93 48 8. Pardubice 30 11 4 3 12 80:90 44 9. Brno 29 11 3 3 12 80:83 42 10. Litvínov 29 6 7 3 13 66:80 35 11. Vítkovice 29 7 4 5 13 66:86 34 12. Olomouc 30 8 2 4 16 57:93 32 13. Zlín 30 7 2 2 19 63:98 27 14. Č. Budějovice 30 3 3 6 18 72:116 21

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 12 28 40 30 8 42 127 2. Martin Růžička 11 28 39 29 9 12 100 3. Matěj Stránský 21 13 34 29 9 44 85 4. Michal Řepík 16 16 32 31 14 22 90 5. David Šťastný 17 15 32 29 20 10 109 6. Roman Horák 13 17 30 31 16 6 79 7. Peter Randy Mueller 14 14 28 23 7 8 93 8. David Tomášek 10 17 27 31 10 16 78 9. Michal Birner 8 18 26 29 11 10 82 10. David Kaše 7 19 26 26 2 12 74 Zobrazit celou tabulku

