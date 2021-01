Cienciala proti Třinci znovu neprohrál. Pořád je to speciální zápas, řekl

Je pro vás zápas proti Třinci pořád speciální?

„Je to tak. Znám skoro všechny kluky, co tam jsou, trenéry, vedoucí a všechny možné. Speciální to je, ale od prvního střídání je to jiné. Potom už se hraje hokej a už to nějak nevnímám. Chci vyhrát zápas a tam už se nic nemění. Je jedno, jestli hraju proti Třinci nebo Olomouci.“

Probíhaly před zápasem nějaké hecovačky?

„Neprobíhalo nic. Jen jsme si s klukama napsali, jestli v pohodě dojeli a to bylo všechno. V den zápasu už jsme se soustředili na zápas. Jestli si teď pokecáme po zápase tady v chodbě, tak maximálně tak. Ale jinak jsme v kontaktu, voláme si.“

Mladá Boleslav - Třinec: Claireaux tečí usměrnil pas Ciencialy. Hosté marně protestovali, 3:2

Bývalé spoluhráče si každopádně můžete dobírat, že za Mladou Boleslav jste proti Třinci ještě neprohrál.

„Vyhráli jsme, ale tohle nerad řeším. Potom se to může lehce otočit proti nám. Jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body, ale dobírat si nebudu vůbec nikoho, protože kluci odehráli parádní zápas.“

Sledujete, jak si Třinec vede? Na začátku sezony měli sérii bez prohry, teď jsou zase v útlumu.

„Tak to chodí. Jednou se daří, jednou ne. Ale pořád je Třinec třetí a myslím si, že vůbec nic neřeší, že teď prohráli pár zápasů. Tak to v hokeji chodí, jednou vyhráváš, jednou ne. Hráli výborně, takže jde jen o to, aby se k nim přiklopilo zase trochu štěstíčko, ale mají kvalitní tým.“

Pojďme k samotnému zápasu. Co k němu říct?

„Těžký zápas, strašně urputný. Třinec bruslil, chodili do nás, byl to tvrdý hokej. Šlo o vyrovnané utkání a rozhodl náš třetí gól ve druhé třetině.“

V neděli jste hráli proti Olomouci, předtím doma se Zlínem. Proti Třinci to byl ale úplně jiný zápas, ve větším tempu i nasazení. Souhlasíte?

„Tak Třinec hraje jiný hokej než Zlín a Olomouc. Hrají útočnější a agresivnější hokej, což jsme věděli. Taky jsme věděli, že to bude těžký zápas. To se potvrdilo. Za tři body jsme rádi, i když to byl fakt fyzicky náročnej zápas.“

Zápas ovlivnilo hodně vyloučení, celkem jich bylo sedmnáct (9:8, k tomu osobní trest pro třineckého Davida Musila). Čím to bylo?

„Nevím. Ve třetí třetině už to rozhodčí nějak nechali plynout, ve druhé třetině tam zase pískli takové nefauly. Asi to bylo z toho, že se hrál fakt agresivní hokej, chodili jsme do sebe a z toho plynuly nějaké fauly. Pro rozhodčí asi větší, proto to tak pískali. Ale čím to bylo, nevím.“

Rozhodující gól jste připravil parádní asistencí. Jak jste situaci viděl?

„Končila přesilovka, viděl jsem Valentina (Claireauxe), odskočil jsem mu do rohu, a když se ke mně dostal puk, tak jsem viděl, že máme dva hráče před brankou. Hodil jsem to na ně a doufal jsem, že jeden z nich to trefí. Taková asistence taky vyjde jednou z deseti, ale jsem rád, že to našlo hokejku, teď nevím jestli Najmiho (Ondřeje Najmana) nebo Valentina, ale jsme rádi, že třetí gól padl, protože nám hodně pomohl.“

Výhrou nad Třincem jste se posunuli na druhý flek, před vámi už je jen Sparta. Je pro vás velké lákadlo posun na první místo?

„Lákadlo, nelákadlo… Sami můžete vidět, jak je tabulka narvaná. Stačí prohrát jeden zápas a můžeme být čtvrtí, pátí. Takže si myslím, že je úplně jedno, jestli jsme teď první, třetí nebo čtvrtí. Je to tam strašně natlačené a každý zápas je v tuhle chvíli důležitý.“

Delší dobu hrajete místo Radima Zohorny, který odešel do zámoří, v prvním útoku s Davidem Šťastným a Máriem Lunterem. Už jste si sedli?

„Furt si myslím, že si na sebe zvykáme. Zápas od zápasu to je ale lepší. Musíme se ještě trochu víc pochopit, ale je to na dobré cestě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:05. Flynn, 19:44. Pláněk, 34:55. Najman Hosté: 10:36. O. Kovařčík, 12:59. Martin Růžička Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Moravec, Pláněk (A), Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Leier, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Rodewald – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 32 19 1 4 8 117:70 63 2. M. Boleslav 31 16 5 3 7 106:73 61 3. Třinec 30 16 3 5 6 103:77 59 4. Plzeň 31 15 4 5 7 104:77 58 5. Liberec 31 15 3 3 10 93:71 54 6. Mountfield 31 16 2 2 11 89:74 54 7. K. Vary 30 12 5 2 11 87:98 48 8. Pardubice 31 12 4 3 12 85:94 47 9. Brno 30 11 4 3 12 84:86 44 10. Litvínov 30 6 7 3 14 69:84 35 11. Olomouc 31 9 2 4 16 59:94 35 12. Vítkovice 30 7 4 5 14 67:88 34 13. Zlín 31 7 3 2 19 67:101 29 14. Č. Budějovice 31 4 3 6 18 76:119 24

BK Mladá Boleslav

Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec

Vše o klubu ZDE